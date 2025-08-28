El fin de semana del Día del Trabajo llegará con temperaturas más frías de lo normal en gran parte de EE.UU.

El fin de semana del Día del Trabajo, considerado el cierre no oficial del verano en Estados Unidos, estará marcado por un patrón climático inusual: temperaturas más frías de lo normal en gran parte del país.

De acuerdo con los pronósticos, casi toda la zona al este de las Montañas Rocosas experimentará máximas de entre 5 y 15 grados por debajo del promedio estacional durante la primera semana de septiembre.

En ciudades del noreste como Nueva York y Boston, se prevén máximas de apenas 21 °C, mientras que en el Medio Oeste —incluyendo Chicago, Omaha y Rapid City— se anticipan condiciones similares.

El contraste del oeste: calor y monzones

Mientras buena parte del país se prepara para un clima fresco, en el oeste predominarán las temperaturas superiores a lo normal. Lugares como Phoenix y Las Vegas superarán los 37 °C, y otras ciudades como Salt Lake City, Boise y gran parte de Montana podrían registrar máximas por encima de los 32 °C.

Estas condiciones cálidas llegarán después de jornadas marcadas por un monzón inusualmente activo, que ha dejado las lluvias más intensas del año en algunas zonas, aliviando parcialmente la sequía en estados del suroeste.

Riesgo de lluvias e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo de inundaciones persistirá en varios puntos del país. El miércoles, Idaho se mantiene en alerta, al igual que zonas de California, Utah, Oregón y Montana.

Durante la noche del miércoles, existe la amenaza de tormentas fuertes desde Colorado hasta Kansas, extendiéndose al suroeste de Missouri y al noroeste de Arkansas.

En Florida, el frente de tormenta estacionario mantendrá lluvias durante todo el fin de semana festivo. Se esperan acumulados de entre 5 y 12,5 cm, lo que podría complicar los planes turísticos en el Estado del Sol.

El final del verano con sabor otoñal

Pese a las lluvias en el sur y el calor persistente en el oeste, gran parte de los viajeros y residentes del este y centro del país se encontrarán con un ambiente más fresco de lo habitual.

Incluso en las playas de la costa atlántica, los turistas disfrutarán de temperaturas por debajo del promedio, un recordatorio de que el final no oficial del verano llegará con una nota atípicamente otoñal.

