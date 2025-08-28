Exasesor de Clinton vislumbra escasas posibilidades de un arrasador triunfo demócrata en 2026

Douglas Brian Sosnik, quien se desempeñó como asesor principal del expresidente Bill Clinton durante su primer y segundo mandato, advierte que el Partido Demócrata tiene escasas posibilidades de lograr un triunfo importante durante las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año.

En un memorando dado a conocer por el sitio web Politico, el estratega político egresado de la Universidad de Duke advierte que el presunto descenso en el índice de aprobación del presidente Donald Trump, no implica que los demócratas vayan a obtener todas las victorias necesarias en las urnas para restarle el poder concentrado por los conservadores.

“Puede que estemos viviendo en la era de Trump, pero el presidente debería ser visto como el síntoma, no como la causa, de estos cambios estructurales en la política estadounidense. Y, al menos por ahora, Trump y su partido son los beneficiarios de este realineamiento político”, señala parte del texto.

Aunque Sosnik reconoce que el Partido Demócrata ha obtenido cada vez mejores resultados entre los votantes con educación universitaria, también es consciente que dicho segmento de la ciudadanía no constituye la mayoría del país, así que le llevará más tiempo y trabajo vencer a los republicanos.

Las elecciones intermedias permitirán medirles el pulso a los votantes que en noviembre dejaron de apoyar a los demócratas. (Crédito: Caroline Brehman / EFE)

En su análisis, el exasesor principal de William Jefferson Clinton considera que el talón de Aquiles de los demócratas radica en la perdida de respaldo entre los votantes de la clase trabajadora y rural, un problema arrastrado desde la década de los 90’s.

Con respecto a la posibilidad de recuperar el control del Senado, Sosnik anticipa que los demócratas requieren ganar cuatro escaños, pero antes de enforcarse en ello primero deben defender tres que actualmente les pertenecen.

En cuanto a la Cámara de Representante se refiere, el exdirector de Asuntos Políticos de la Casa Blanca tampoco ve grandes posibilidades de que el control vaya a cambiar de manos.

“Los resultados probablemente dependerán de si los republicanos pueden superar un entorno político cada vez más negativo, con la mayoría del país desaprobando la presidencia de Trump”, concluye.

Hasta el momento, los republicanos les sacan una importante ventaja a sus adversarios al haber recaudado más dinero desde que ganaron la presidencia, esto en gran parte a la restructuración experimentada al interior del Partido Demócrata.

