Piscis hoy: el horóscopo de Mhoni Vidente para el 28 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente anuncia que esta semana tu signo estará bajo la influencia de la carta de El Diablo, un arcano que no debe temerse. Más allá de su fama negativa, representa la ambición como motor para transformar tu vida profesional y financiera.

Piscis

Este lunes será decisivo para cerrar asuntos que venías postergando. La energía disponible te impulsa a tomar decisiones firmes, con seguridad y disciplina. Si mantienes el enfoque y evitas distracciones, podrás avanzar con paso firme hacia tus metas.

Economía y trabajo

El panorama económico se presenta favorable. Podrían llegar pagos atrasados, ingresos extra o el inicio de proyectos que empiezan a rendir frutos. Sin embargo, la advertencia de Mhoni es clara: la ambición debe usarse de forma positiva. Bien dirigida, abrirá nuevas oportunidades; llevada al exceso, podría generar desgaste físico y emocional.

Energía espiritual

Para equilibrar esta poderosa influencia, enciende velas rojas y blancas. El rojo te dará la pasión y la acción necesarias para avanzar, mientras que el blanco aportará paz y claridad mental. Complementa este ritual con prácticas de meditación que te ayuden a canalizar la energía de manera productiva.

Números y colores de la suerte

Los números de la suerte para esta jornada son el 06 y el 17. Los colores que potenciarán tu fortuna serán el rojo y el blanco.

Con estas claves, Piscis podrá transformar la ambición en un impulso poderoso, convirtiéndola en la aliada perfecta para alcanzar sus objetivos más importantes.