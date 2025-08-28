Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este jueves 28 de agosto

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 28 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.0 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:09 h y el crepúsculo será a las 20:01 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 8%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 77 y los 102 grados Fahrenheit (25 y 39ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.