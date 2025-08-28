Putin y Kim Jong-un confirman asistencia al gran desfile militar de China

Está previsto que las calles de Pekín se conviertan en una exhibición de poder militar durante el desfile del 3 de septiembre de 2025, en el que Xi pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

La capital china ha sufrido en las últimas semanas numerosas restricciones de tráfico y transporte público. Además, se ha multiplicado la presencia policial mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento, al que acudirán, entre otros mandatarios, los líderes de Rusia y de Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-un.

Gran presencia del sudeste asiático

La agencia estatal Xinhua informa que, asimismo, se espera la presencia de una veintena de mandatarios, entre los que destacan el cubano Miguel Díaz-Canel o el bielorruso Alexander Lukashenko, así como otros líderes asiáticos, como el general líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, o el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

El sudeste asiático estará nutridamente representado, en un momento en el que China trata de posicionarse en esta región como un socio más confiable que Estados Unidos.

