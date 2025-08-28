Resuelven el mayor robo de la historia a tiendas de Home Depot

Catorce personas fueron arrestadas por ser parte del mayor robo de tiendas Home Depot del país, en el que se robaron mercancía por valor de más de10 millones de dólares en 71 tiendas del sur de California.

“Este caso demuestra la magnitud, el alcance y la sofisticación del robo organizado en tiendas minoristas”, declaró el fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, con relación a la operación llamada “Kill Switch”.

“No se trataba de un hurto en tiendas, sino de una organización criminal que presuntamente robó millones, y finalmente fue detenida aquí, en el condado de Ventura”, añadió.

Por varios años, los astutos ladrones se llevaban escondidos entre su ropa y chamarras, componentes eléctricos que vendían en establecimientos que revendían los artículos robados.

La investigación que comenzó en enero de este año fue liderada por el Grupo de Trabajo contra el Robo Organizado de Minoristas del Condado de Ventura.

David Ahl, el presunto líder de la banda de ladrones, residente de Woodland Hills y su grupo, incluyendo a su cuñado y su exesposa, se encuentran entre los arrestados y encarcelados.

El cabecilla de la banda ha sido acusado de ordenar los robos de productos eléctricos de alta gama como reguladores de electricidad, interruptores y enchufes, que luego revendía en Arya Wholesale, su negocio en la ciudad de Tarzana,

Ahl enfrenta 45 cargos por delitos graves, entre ellos, conspiración, robo organizado en comercios, hurto mayor, recepción de bienes robados y lavado de dinero.

Actualmente, se encuentra detenido con una fianza de $500,000,

A nueve de los acusados se les presentaron cargos por delitos graves y las autoridades les incautaron mercancía robada y valorada en $3.7 millones.

También se acusa al cuñado de Ahl, Omid Abrishamkar, residente de Calabasas, de11 cargos por delitos graves, incluyendo conspiración, recepción de bienes robados y lavado de dinero. Se le acusa de revender mercancía robada en línea a través de eBay.

Además, la exesposa de Ahl, Lorena Solís y su pareja, Enrique Neira Moreno, ambos residentes en la ciudad de Downey, están acusados ​​cada uno de ocho delitos graves de conspiración por su presunta participación en la reventa de mercancía robada en el área de Los Ángeles. Abrishamkar, Solís y Moreno permanecen detenidos con una fianza de 500,000 dólares.

“Este caso demuestra lo rentable y perjudicial que puede ser el robo organizado en tiendas minoristas”, declaró el sheriff del condado de Ventura, Jim Fryhoff.

“Demuestra la importancia de la colaboración [interjurisdiccional de las autoridades]. Esta investigación no habría sido posible sin el arduo trabajo de nuestros detectives de nuestro equipo de trabajo, el apoyo de Home Depot Loss Prevention y la financiación estatal”.

Robaban a diario varias veces

La comisión de las actividades ilícitas estaba respaldada por dos grupos de ladrones organizados, quienes cometían a diario los robos

La banda principal era integrada por José Bañuelos Guerrero, residente de South Gate; Edwin Rivera, de Los Ángeles y Eber Bonilla López de Pomona. Ellos están acusados ​​de cometer robos, a veces varias veces al día. La mercancía robada ascendía entre $6,000 y $10,000 diarios.

Los cargos en su contra son: conspiración, robo organizado a tiendas minoristas, recepción de bienes robados y hurto mayor. Una segunda banda de ladrones estaba compuesta por Erlin López Hernández y Denny Gómez, ambos residentes de Pomona.

“Ellos están acusados de robar varias veces por semana en tiendas Home Depot de la región”, declaró a La Opinion, Joey Buttitta, portavoz de la fiscalía de distrito del condado de Ventura.

“Se les imputan tres cargos por delitos graves de conspiración para cometer robo organizado a tiendas minoristas”, añadió.

Bonilla-López se encuentra detenido bajo fianza de $500,000, mientras que los otros cuatro están detenidos bajo fianza de $250,000 cada uno”.

Rastrean más de 600 robos

Desde enero de 2025, investigadores del Grupo de Trabajo contra el Robo Organizado en Minoristas del Condado de Ventura han rastreado a estos grupos hasta en más de 600 presuntos robos cometidos en los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

La cadena Home Depot estima que la organización criminal es responsable de al menos $10 millones de dólares en mercancía robada a lo largo de varios años, antes de que instalaran cámaras de seguridad.

El grupo de trabajo ha incautado al menos $3.7 millones en bienes robados de Home Depot desde que se realizaron los arrestos el 14 de agosto de 2025.

La Fiscalía del Distrito también ha incautado más de $800,000 en dinero presuntamente ilícito de las cuentas financieras de David Ahl y Obid Abrishamkar.

“Estos delincuentes han estado operando una sofisticada empresa multimillonaria que perjudica a empresas, trabajadores y, en última instancia, a los consumidores” declaró el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“Los cargos transmiten un mensaje clarísimo: si participa en estas redes, los encontraremos. Y no importa si se encuentra en el condado de Los Ángeles, el condado de Ventura o en cualquier lugar de California, trabajaremos con nuestros aliados policiales para desmantelar las redes criminales”.

Funciona el cambio en las leyes

Las autoridades enfatizaron que este caso fue resuelto, gracias a dos subvenciones estatales contra el

Robo Organizado en Comercios Minoristas que apoyan a investigadores y fiscales especializados.

También jugó un papel importante la autoridad del Proyecto de Ley 1779 de la Asamblea, redactado por la asambleísta Jacqui Irwin, que permite que los delitos que ocurren en varios condados se consoliden en una sola denuncia penal.

La Ley AB 1779 fue promulgada el año pasado por el gobernador Gavin Newsom y entró en vigor el 1 de enero de 2025.

“Sin esta ley, estaríamos procesando delitos comunes por los mismos acusados ​​en múltiples jurisdicciones, una tarea costosa y que consume mucho tiempo”, dijo el fiscal Nasarenko.

Debido a esta legislación, el condado de Ventura pudo consolidar los cargos de robo en el Home Depot de Los Ángeles en una denuncia penal de 48 cargos.

Por su parte, la asambleísta Irwin (D-Thousand Oaks) dijo que, durante varios años, han escuchado las quejas de minoristas y consumidores frustrados por el impacto de los robos organizados en tiendas minoristas.

Señaló que las bandas criminales altamente organizadas operaban en amplias áreas de las comunidades. con escasas o nulas consecuencias.

“Estas bandas de ladrones siguieron una estrategia para aumentar sus ganancias inesperadas y reducir sus posibilidades de pasar tiempo en prisión”, subrayó.

La asambleísta recordó que la herramienta procesal estuvo disponible entre 2019 y 2021, pero se permitió su descontinuación a corto plazo, lo que provocó un aumento casi inmediato de los robos a minoritas.

“Fue un largo camino para lograr la aprobación de este proyecto de ley”, explicó.

De hecho, la AB 1779 fracasó la primera vez en el Comité de Seguridad Pública, y la segunda vez se logró su aprobación, permitiendo que el Departamento de Justicia procesara estos delitos.

“El anuncio de cargos criminales debería ser una clara señal para los ladrones organizados de que se acabaron los días en que se podía robar y aterrorizar a los residentes de Ventura y del Condado de Los Ángeles”, subrayó.