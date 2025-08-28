Un hombre se preparaba para el fin del mundo y murió en su propio refugio en Colombia

Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado muerto en una zona rural del municipio de San Luis, oriente de Antioquia, tras quedar sepultado por un deslizamiento de tierra mientras excavaba un refugio subterráneo.

La víctima fue identificada como Arturo Enrique Aguirre García, quien, según testimonios de allegados, se dirigió al sector La Candelaria con la intención de construir un búnker para protegerse de un presunto apocalipsis.

Aguirre salió de su vivienda con una pala, un machete y un velón, elementos que fueron hallados en el sitio días después, cuando socorristas llegaron al área por una alerta ciudadana. Un testigo informó a la Policía que lo había visto cavando un hueco en la zona, supuestamente por temor al fin del mundo.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de San Luis, Nilson Romero Betancur, lideró las labores de búsqueda. “Con la Policía inspeccionamos el lugar donde se decía que él estaba trabajando. Encontramos un área de tierra removida y signos de deslizamiento”, señaló.

El hallazgo ocurrió cuando unidades de bomberos, junto a agentes de la Policía, iniciaron la remoción de tierra en un punto donde se evidenciaban movimientos recientes del terreno. Allí hallaron primero las herramientas del hombre y, a una profundidad aproximada de tres metros, su cuerpo sin vida.

“La remoción se hizo con precaución, para evitar afectaciones al cadáver. El cuerpo fue extraído y entregado a la morgue hacia las 6:50 p.m.”, indicó el informe oficial. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para esclarecer las causas exactas del fallecimiento y el tiempo que permaneció enterrado.

La familia de Aguirre García declaró que el hombre les había hablado de su plan para construir un refugio subterráneo, aunque no tomaron en serio sus palabras hasta que su ausencia se volvió preocupante.

Desde entonces, comenzaron una intensa búsqueda y difundieron su fotografía en redes sociales. Vecinos del sector informaron que no escucharon ruidos ni notaron actividades inusuales en la zona durante los días previos al hallazgo. El lugar, alejado y silencioso, conservó el secreto de la tragedia hasta que la denuncia ciudadana permitió localizar el punto exacto.

