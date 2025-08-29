Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 29 de agosto.

Aries

El viernes llega con una energía vibrante que enciende tu espíritu y te invita a ser protagonista en cada espacio. Tu entusiasmo contagia y esa chispa ariana abre caminos para brillar en lo laboral y en lo personal, siempre que sepas guiar tu impulso con claridad. Una charla inesperada podría inspirarte y mostrarte alternativas que enciendan aún más tus ganas de avanzar.

En el terreno económico, mantén la mirada atenta: puede aparecer una oportunidad que esconda un tesoro, siempre que evites precipitarte. La clave está en combinar tu ímpetu con serenidad para no dejar que la prisa juegue en tu contra.

Consejo del día: deja que tu intuición marque el ritmo, disfruta la fiesta de posibilidades que se abre y dirige tu fuerza hacia lo que realmente haga vibrar tus metas.