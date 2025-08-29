Brote de salmonela relacionado con huevos retirados del mercado ha enfermado a casi 100 personas

Desde enero de 2025, al menos 95 personas en más de 14 estados han sido afectadas por un brote de intoxicación por salmonela vinculado a huevos de Country Eggs LLC, de Lucerne Valley, California. La investigación señala que los síntomas han comenzado entre el 7 de enero y el 25 de julio, anunciaron funcionaros de salud.

Se trató de huevos grandes y marrones de gallinas libres de jaula, con las marcas “sunshine yemas” u “omega-3 yemas doradas”, de los cuales se suspendió la producción. Los huevos se vendían en cajas de las marcas Nagatoshi Produce, Mishuo y Nijiya Markets. Las cajas, el código CA 7695, tenían fechas de caducidad del 1 de julio al 16 de septiembre, reseña Associated Press (AP).

Dieciocho de las personas que enfermaron fueron hospitalizados. Es posible que muchas de ellas hayan enfermado y que se hayan distribuido huevos a otros estados, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Llamado a consumidores

Los huevos fueron vendidos a tiendas de comestibles y distribuidores de servicios alimentarios. Los consumidores son instados a verificar sus refrigeradores y deshacerse de los huevos afectados o devolverlos para un reembolso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también se abocó a la investigación e identificó a Country Eggs LLC como la responsable.

Consecuencias de la intoxicación

El brote ha requerido hospitalización para 18 de los afectados. La salmonela puede causar síntomas graves, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados, y aunque la mayoría de los enfermos se recupera en una semana, algunos pueden necesitar atención médica.

Los síntomas puntuales de intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales.

Se aconseja a los consumidores que estén atentos a los síntomas de la intoxicación por salmonela. La CDC advierte que es probable que haya más personas afectadas y que los huevos podrían haber sido distribuidos a otros estados.

Recomendaciones para la compra de huevos

Al comprar huevos en el supermercado, los consumidores deben buscar varias señales de advertencia importantes para garantizar frescura, seguridad y calidad:

No comprar huevos con la cáscara rota o con grietas, ya que estas aumentan el riesgo de contaminación bacteriana.

Evitar huevos con la cáscara sucia, con restos visibles de suciedad. Esto puede indicar mala manipulación o condiciones higiénicas deficientes.

Fijarse en la fecha de consumo preferente; es preferible elegir huevos con una fecha lejana para asegurar mayor frescura y durabilidad.

Evaluar el código impreso en la cáscara que indica el tipo de cría de la gallina; se recomiendan los códigos 0 (gallinas ecológicas) y 1 (gallinas camperas) por mejor bienestar animal y calidad.

No elegir huevos que aparenten haber estado almacenados en condiciones dudosas o expuestos a cambios bruscos de temperatura, pues esto puede afectar su frescura y seguridad.

Preferir huevos frescos, sin defectos visibles ni alteraciones en la cáscara y con la información de origen clara.

Estas recomendaciones ayudan a evitar riesgos sanitarios y a elegir huevos de mejor calidad para el consumo doméstico.

