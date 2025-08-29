Condenan a agente de la Patrulla Fronteriza que obligaba a mujeres a enseñarle los senos

Un exagente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. fue sentenciado a 12 meses de prisión por obligar a mujeres a exhibirle sus pechos mientras procesaba virtualmente su ingreso a Estados Unidos.

Shane Millan, de 53 años y residente del condado de Jefferson, se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley, según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Nueva York.

Millan estaba destinado en la isla Wellesley, en el río San Lorenzo, en el condado de Jefferson. Su tarea era procesar a las personas en la frontera entre Estados Unidos y México mediante una cámara web.

En agosto de 2023, Millan le estaba tomando información a una mujer en Eagle Pass, Texas, que se encontraba con su hija de un año, según informaron los fiscales en documentos judiciales. Le dijo a la mujer que sus archivos mostraban que tenía un tatuaje en el pecho.

La mujer dijo no tener tatuajes, según los fiscales. Millan le pidió a la mujer que se levantara la blusa para exponer sus pechos y demostrar que no tenía tatuaje.

Más tarde, en la entrevista, la obligó a hacer lo mismo, según la fiscalía. La mujer se resistió, pero Millán le dijo que no aprobaría su entrada al país a menos que volviera a mostrar sus pechos. Ella obedeció.

“De acuerdo”, dijo. “Bienvenida a Estados Unidos”.

Más tarde ese mismo agosto, ordenó al esposo y a los hijos de una mujer en Eagle Pass, Texas, que salieran de la habitación para poder hablar con ella a solas, según la fiscalía.

En dos ocasiones, le pidió a la mujer que le mostrara que no tenía tatuajes en los pechos. Después de que se bajara la blusa para mostrar el tatuaje en la clavícula, le pidió que se levantara la blusa y el sostén para asegurarse de que no tuviera ninguno en los pechos.

La fiscalía afirmó que también ordenó a otras inmigrantes que le mostraran sus pechos.

Millán usó su computadora para buscar frases en español para obligar a las mujeres a exhibirse o para pedirles que se levantaran más la blusa, según la fiscalía. Una frase que tradujo fue: “Por la seguridad de su embarazo, necesito que se levante la blusa, por favor”. Mientras realizaba el trámite virtual de admisión a Estados Unidos, les ordenó a las víctimas que le mostraran los pechos a través de una cámara web, según la fiscalía.

Al declararse culpable, Millán admitió haber privado a múltiples víctimas de su derecho constitucional a no ser sometidas a registros irrazonables, según la fiscalía.

Millán también admitió haberles dicho a las mujeres que sus solicitudes eran para que se les realizaran registros legítimos para ingresar a Estados Unidos, pero que sabía que sus exigencias de ver los pechos de las víctimas eran para su propia satisfacción, según la fiscalía.

Sigue leyendo:

– Agente migratorio admite que pidió a mujeres mostrar sus senos para poder ingresar a EE.UU.

– Arrestan a agente de la Patrulla Fronteriza por abusar sexualmente de una menor.