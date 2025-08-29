Cristiano Ronaldo y Joao Félix se lucen en goleada del Al Nassr en Liga Saudí

El Al Nassr comenzó con goleada 5-0 en la Superliga Árabe gracias a Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

El conjunto no tuvo piedad contra el Al Taawon como visitante. Joao Félix tuvo un gran partido oficial con tres goles en su primer partido en la liga de Arabia Saudí.

Félix abrió el marcador en el minuto siete tras recibir un pase de Angelo y luego cruzó de zurda para el 1-0.

La goleada se abrió en el segundo tiempo con una anotación de Cristiano Ronaldo por la vía del penal.

El portugués llegó a 940 goles a nivel profesional y su primera anotación de la temporada por liga. Esta es su temporada 24 de forma consecutiva con al menos una anotación.

Joao Félix se da banquete con Al Nassr

Kingsley Coman, uno de los recientes fichajes del Al Nassr, también anotó su primer gol en la temporada.

Joao Félix terminó su gran actuación con dos goles más. Anotó el 4-0 en el minuto 67 con un gran remate de zurda.

El portugués terminó el quinto gol empujando la pelota bajo el arco y consolidar su hat-trick para recibir el Jugador de la Semana en la primera jornada.

Al Nassr consigue sus primeros 3 puntos y se queda en el primer puesto de la liga. Cinco equipos también sumaron victoria en su primer partido, pero el Al Nassr tiene mejor diferencia goleadora.

El equipo entrará en un descanso de 14 días antes de su segundo partido y luego inmediatamente empezará la fase de grupos de la Champions League Asiática.

Por diferencia de goles, el Al Khaleej queda segundo tras ganar 4-1 al Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil y donde milita el belga Yannik Ferreira Carrasco que hizo el tanto del honor de su equipo, de penalti.

Previamente, el Al Hilal, campeón hace dos temporadas, se puso en marcha en la etapa de Simone Inzaghi, victorioso ante el Al Riyadh del español Javi Calleja.

