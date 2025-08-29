Rubén Amorim tras crisis en el Manchester United: “A veces quiero dimitir”

Rúben Amorim, técnico del Manchester United, admitió que a veces quiere “dimitir”, después del mal arranque y la eliminación de la Copa de la Liga por un equipo de cuarta división.

El United no ha ganado ninguno de los tres partidos que ha jugado en este inicio de temporada y de ser eliminado en la Copa de la Liga por el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división).

“A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme 20 años aquí. A veces no quiero estar con mis jugadores, es algo que tengo que mejorar”, dijo el entrenador portugués este viernes en rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Burnley.

Rubén Amorim suma uno de los peores inicios en Premier League

Amorim, que ha sumado apenas 28 puntos en 29 partidos de Premier desde que llegó al United, ha arrancado la temporada con derrota contra el Arsenal, empate frente al Fulham y eliminación en penaltis contra el Grimsby.

Después de la derrota ante el Grimsby, Amorim dio unas preocupantes declaraciones en las que dijo que “algo tiene que cambiar” y que no siempre se puede estar cambiando al os 22 jugadores.

“Si soy sincero, cada vez que ocurre una derrota de ese estilo, voy a estar así. A veces voy a decir que odio a mis jugadores, otras veces voy a decir que les quiero. Es mi forma de lidiar con las cosas. En ese momento estaba muy triste y muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena pretemporada, que habíamos sido regulares en la forma de jugar”, añadió Amorim.

Sobre su situación actual en el club, el portugués manifestó que tiene que ir “día a día”.

El Manchester United volverá a casa este sábado para enfrentar al Burnley por la Premier League en Old Trafford.

Cabe destacar que el United no jugará competiciones europeas en esta temporada tras quedar bastante lejos de puestos europeos en la temporada pasada.

