Hombre con atuendo de Batman ayudó a la policía de Cape Coral a atrapar a presunto ladrón

El Departamento de Policía de Cape Coral reveló que un vigilante inesperado les ayudó a atrapar a un sospechoso de robo: un hombre del vecindario vestido con su pijama de Batman.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de un robo en una casa en el sureste de Cape Coral, Florida, alrededor de las 2 a. m., se sorprendieron al ver que el sospechoso ya había sido detenido por Kyle Myvett.

“HOMBRE DE CAPE CORAL CON PIJAMA DE BATMAN AYUDA A ATRAPAR A SOSPECHOSO DE ROBO”, escribió el departamento en una publicación de Facebook.

En el comunicado, el departamento señaló que Myvett les dijo a los detectives que se había acostado cuando las cámaras de seguridad de su casa lo alertaron de que alguien había entrado a robar en su vehículo. “Todavía vestido con su pijama de Batman, Kyle salió a investigar y vio al sospechoso hurgando en su camioneta”.

Las autoridades añadieron que el “justiciero enmascarado” de la vida real encontró al sospechoso en el garaje de su vecino y lo detuvo hasta que llegaron los agentes.

Myvett declaró a WSAZ que estaba dormido cuando su esposa notó una alerta en el teléfono.

Refiriéndose a su técnica para detener el crimen, explicó: “Le agarré la camisa y la muñeca derecha y le dije: ‘Escuche, no intente escapar‘”.

La policía identificó al ladrón como Justin Schimpl, de 20 años, conocido por las autoridades por investigaciones previas.

“Los detectives determinaron que Schimpl irrumpió en el vehículo de Kyle, así como en el de sus vecinos, y robó varios artículos, incluyendo dos pares de gafas de sol Ray-Ban valoradas en 300 dólares cada una, dinero en efectivo, un brazalete de mujer y más de 500 dólares en tarjetas de regalo”, informaron las autoridades.

“Gracias a la rápida reacción de un vecino en pijama de Batman, otro sospechoso de robo fue puesto tras las rejas”, concluyó el departamento, compartiendo una foto de los agentes que acudieron al lugar posando con Myvett en su heroico pijama.

Myvett declaró a WSAZ que dejó su camioneta sin llave durante la noche debido a la relativa seguridad del vecindario.

“No tengo un pijama de Superman porque es algo así como… si eres impenetrable e invencible, no eres realmente valiente”, opinó.

