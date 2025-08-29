Labor Day 2025: las mejores ofertas del fin de semana

El fin de semana de Labor Day 2025 se presenta como una excelente oportunidad para descansar, reunirse en familia y, por supuesto, aprovechar ofertas especiales en todo el país. Aunque se celebra el primer lunes de septiembre para reconocer los logros del movimiento obrero, hoy también se ha convertido en un momento clave para disfrutar de promociones exclusivas, especialmente en cadenas muy populares en Estados Unidos.

Este año, muchas tiendas y restaurantes están ofreciendo descuentos atractivos válidos desde el viernes 29 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre. La mayoría de las promociones aplican a compras en línea o a través de aplicaciones móviles, lo que hace más fácil acceder a ellas sin tener que salir de casa.

Restaurantes y cadenas de comida con ofertas destacadas

Buffalo Wild Wings lanza su ya conocido “Pick 6” desde $19.99 dólares. Esta promoción incluye dos platos principales, dos acompañamientos y dos bebidas. Entre los platillos puedes elegir desde 10 alitas boneless hasta hamburguesas o las nuevas Spicy Chicken Dippers.

Dunkin’ se une a la celebración con varias recompensas. Los miembros de su programa de lealtad pueden conseguir una Braided Apple Pie por solo $1 dólares a partir del lunes 1 de septiembre hasta el 15 del mismo mes. Además, obtendrán 100 puntos extra si hacen pedidos por adelantado los lunes.

Krispy Kreme celebra a lo grande. Si compras una docena de donas, puedes llevarte otra docena de Original Glazed por solo $2 dólares. La colección especial de Harry Potter también estará disponible durante este periodo, incluyendo una dona del Sombrero Seleccionador.

Baskin-Robbins ofrece su bebida Cappuccino Blast en todos los tamaños con precios fijos: $5 dólares el chico, $6 dólares el mediano y $7 dólares el grande. Una buena excusa para refrescarte o darte un gusto dulce este fin de semana largo.

Shake Shack también se suma al festejo. Con cualquier compra de $10 dólares o más puedes llevarte gratis uno de sus BBQ Sandwiches. Esta promoción incluye opciones como el Smoky Classic BBQ Burger y el Carolina BBQ Chicken, y se puede canjear en tiendas, app o web con el código SUMMER.

Red Lobster tiene una promoción ideal para los amantes del marisco: por solo $19.99 dólares puedes disfrutar de una cola de langosta de Maine con camarones al ajillo y un acompañamiento. Este tipo de combo rara vez está disponible a tan bajo precio.

Wingstop presenta tres nuevos Meal Deals para grupos pequeños, desde $17.99 hasta $26.99 dólares. Incluyen diferentes combinaciones de alitas clásicas y boneless, acompañadas de papas grandes y dips. Perfectos para quienes planean ver deportes en casa o reunirse con amigos.

The Cheesecake Factory premia a los miembros de su programa de recompensas con $10 dólares de crédito por cada $50 dólares en tarjetas de regalo adquiridas. Esta promoción está activa hasta el lunes, y los créditos se pueden usar durante todo septiembre.

Cadenas de café y snacks con promociones nacionales

Black Rifle Coffee Company aplica un 25% de descuento en productos seleccionados durante todo el fin de semana largo. Ideal para los amantes del café que buscan probar algo nuevo o abastecerse para el mes.

The Coffee Bean ofrece cualquier bebida grande por solo $5 dólares para sus miembros de lealtad, desde el viernes hasta el lunes 1 de septiembre. Es una excelente opción para quienes necesitan energía extra durante el fin de semana.

Eight O’Clock Coffee ofrece 15% de descuento en pedidos realizados en su sitio web hasta el martes 2 de septiembre, usando el código SOLONG15. Es una marca clásica en muchas cocinas latinas.

KIND Snacks tiene descuentos a través de Amazon. Puedes encontrar productos como KIND Minis con un 30% de rebaja, así como otras líneas con 15% de descuento. Estas promociones aplican hasta el lunes 1 de septiembre.

Dulces y postres en oferta

Baked By Melissa, famosa por sus mini cupcakes, tiene un 20% de descuento en sus cajas de 50 y 100 unidades. El precio con descuento es de $56 y $108 dólares, respectivamente. Incluyen sabores de edición limitada como Strawberry Shortcake y Chocolate Eclair. Usa el código BYESUMMER para aplicar la promoción.

Hormbles Chormbles, una alternativa saludable al chocolate, ofrece 15% de descuento y envío gratis en pedidos mayores a $20 dólares hasta el final de agosto. Sus productos sin azúcar y ricos en proteína son ideales para quienes buscan cuidar su alimentación.

También te puede interesar: