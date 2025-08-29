Natanael Cano sale ileso de aparatoso incendio de su camioneta en Hermosillo

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se vio involucrado en un alarmante incidente la tarde de este jueves, 28 de agosto, en Hermosillo, Sonora, cuando la lujosa camioneta en la que viajaba se incendió por completo tras presentar una falla mecánica.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por su equipo, Los CT, el artista se encontraba dentro de su Shelby Ford F150, junto aparte de su equipo, cuando el vehículo comenzó a sacar humo de manera súbita. Afortunadamente, todos los ocupantes lograron salir del automóvil de inmediato y sin sufrir ningún tipo de lesión.

“Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo“, se leyó en el mensaje oficial, que buscó aclarar los hechos tras la viralización de las imágenes del siniestro.

Más detalles del suceso

El incendio ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el fraccionamiento Haciendas Residencial, al noreste de Hermosillo. Testigos reportaron que las llamas comenzaron mientras la unidad circulaba por el acceso principal del complejo. Elementos de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego, pero la pérdida material fue total: el vehículo quedó reducido a cenizas.

En redes sociales, las fotografías y videos de la camioneta completamente calcinada se difundieron rápidamente, generando gran preocupación entre los seguidores del intérprete.

Algunos reportes iniciales indicaban que el cantante se dirigía a visitar a su colega Gabito Ballesteros en el momento del accidente.

No es la primera vez que Cano está ligado a un suceso similar, en abril de este año, en su presentación en el Festival Axe Ceremonia, que se realizó en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, dos personas murieron debido a fuertes ráfagas de viento derribaron parte de una estructura metálica del recinto.

De acuerdo al medio independiente Mr. Indie, esta cayó sobre dos trabajadores del medio independiente Mr. Indie, quienes fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano, pero lamentablemente perdieron la vida poco después.

Las víctimas fueron identificadas como Citlali Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Hernández, de 26. Los dos estaban en el lugar realizando labores de cobertura periodística del evento.

