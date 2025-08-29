Piscis hoy: el horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día
La reconocida astróloga Mhoni Vidente señala que esta semana tu signo estará bajo la influencia de la carta de El Diablo. Aunque tradicionalmente se le asocia con advertencias, no debes temerla. Este arcano simboliza la ambición y la determinación como fuerzas capaces de impulsar cambios significativos en tu vida profesional y financiera.
Piscis
El lunes será un día clave para poner fin a asuntos que has estado dejando de lado. La energía que te rodea te permitirá tomar decisiones con firmeza, seguridad y disciplina. Mantener tu enfoque y evitar distracciones será esencial para avanzar con paso firme hacia tus metas.
Economía y trabajo
En el terreno laboral y financiero, se abren oportunidades positivas. Podrías recibir pagos pendientes, ingresos adicionales o ver resultados de proyectos que recientemente comenzaste. Mhoni Vidente advierte que la ambición debe canalizarse de manera equilibrada: usada correctamente, abrirá puertas; llevada al exceso, podría generar desgaste físico y emocional.
Energía espiritual
Para armonizar esta poderosa influencia, realiza rituales sencillos que te conecten con tu energía interna. Encender velas rojas y blancas ayudará a equilibrar pasión y claridad mental: el rojo te motivará a la acción y a avanzar con fuerza, mientras que el blanco aportará calma y concentración. Complementa estos actos con meditación o ejercicios de respiración que faciliten canalizar tu energía de forma constructiva.
Números y colores de la suerte
Tus números de la suerte para esta semana son 06 y 17, mientras que los colores que potenciarán tu fortuna son rojo y blanco.
Con estas recomendaciones, Piscis podrá transformar la ambición en un aliado poderoso, convirtiéndola en un motor que impulse el logro de sus objetivos más importantes. Aprovecha esta etapa para consolidar tus proyectos y tomar decisiones con confianza.