3 signos abren un nuevo capítulo de vida en septiembre 2025

El horóscopo de septiembre 2025 llega cargado de eventos astrológicos que transformarán profundamente la vida de 3 signos del zodiaco.

Con el regreso de Saturno a Piscis, el inicio de la retrogradación de Urano en Géminis y dos eclipses poderosos —uno lunar en Piscis y otro solar en Virgo—, la energía se moverá con fuerza en temas de cierres y comienzos.

Además, el equinoccio de otoño y la entrada de Marte en Escorpio marcarán un punto decisivo para replantear metas, relaciones y prioridades.

Para Escorpio, Capricornio y Virgo, el universo prepara un nuevo capítulo de vida, comentan predicciones reseñadas por el sitio Spiritualify.org.

A continuación, te decimos qué deben esperar estos signos en septiembre de 2025.

1. Escorpio

Fin de ciclos y apertura de nuevos caminos

El eclipse lunar en Piscis del 7 de septiembre toca la quinta casa de Escorpio, iluminando el terreno del amor, la creatividad y los vínculos emocionales.

Será un momento de liberación: romances que ya no suman, proyectos artísticos inconclusos o amistades desgastadas quedarán atrás.

Este cierre abre espacio para nuevas oportunidades. El eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre activa tu vida social y redes de apoyo, permitiéndote conectar con personas y proyectos que reflejen tu verdadera esencia.

Marte en Escorpio: fuerza y poder renovados

Con la entrada de Marte en tu signo el 22 de septiembre, sentirás un aumento de confianza y energía vital.

Es el momento perfecto para iniciar proyectos ambiciosos, liderar un equipo o atreverte a mostrar tu autenticidad.

Consejo espiritual: practica meditación o journaling para procesar las revelaciones que surjan. Cada final trae consigo una semilla de renacimiento.

2. Capricornio

Saturno y el eclipse lunar: revisión interna

El mes arranca con Saturno retrógrado en Piscis el 1 de septiembre, impulsándote a examinar tu manera de pensar y los patrones que te limitan.

Este proceso se intensifica con el eclipse lunar en Piscis el 7 de septiembre, que ilumina tu mentalidad y creencias arraigadas.

Será un llamado a soltar el control y a liberarte de la rigidez mental. Es el inicio de un viaje hacia una perspectiva más amplia y flexible.

Eclipse solar en Virgo: abrirse al mundo

El 21 de septiembre, el eclipse solar en Virgo activa tu novena casa, el área de la expansión, los viajes y la espiritualidad.

Es un momento propicio para: iniciar estudios avanzados, planear un viaje transformador, abrirte a nuevas filosofías o prácticas espirituales.

Un nuevo capítulo personal

Para Capricornio, el reto es abandonar el guion de “todo debe ser perfecto” y abrirse a lo inesperado. El crecimiento espiritual y emocional marcará el rumbo de tu prosperidad futura.

Consejo espiritual: cambia tu rutina habitual por una experiencia distinta: desde un retiro de meditación hasta una caminata por la naturaleza. Esto te permitirá reconectar con tu propósito.

3. Virgo

Eres el protagonista del mes

Virgo, este septiembre 2025 el cosmos tiene preparado un reinicio absoluto para ti.

El eclipse solar del 21 de septiembre en tu signo es una luna nueva cargada de energía transformadora que marcará el inicio de un nuevo ciclo personal.

Es el momento ideal para redefinir tu identidad, soltar hábitos que ya no funcionan, atreverte a mostrar la mejor versión de ti mismo.

Relaciones y liberación emocional

Antes de eso, el eclipse lunar en Piscis del 7 de septiembre revelará la verdad en tus relaciones.

Notarás con claridad qué vínculos apoyan tu crecimiento y cuáles te drenan energía. Es tiempo de soltar y dar espacio a nuevas conexiones más sanas y equilibradas.

Apoyo planetario

Con Mercurio en Virgo durante la primera mitad del mes, tendrás claridad mental para tomar decisiones clave.

Además, la entrada de Venus en tu signo a mediados de septiembre fortalece el amor propio y el autocuidado, recordándote que mereces priorizar tu bienestar.

Consejo espiritual: realiza un ritual de limpieza energética: escribe lo que deseas soltar y quémalo de forma simbólica. Esta práctica marcará el inicio de tu nueva etapa.

