Acusan a madre de Texas de asesinato por dejar intencionalmente a su bebé en el auto a altas temperaturas

Una mujer de Texas enfrenta cargos por asesinato luego de que, según las autoridades, dejó intencionalmente a su hijo de 15 meses dentro de un automóvil sin aire acondicionado durante más de dos horas, bajo temperaturas que superaban los 95 grados Fahrenheit. El menor fue declarado muerto poco después.

Se trata de Vanessa Esquivel, quien fue arrestada tras una orden emitida por el Departamento de Policía de Frisco, que afirma haber reunido evidencia suficiente para considerar que la madre actuó con intención al dejar al niño dentro del vehículo cuatro días antes de su aprehensión.

Según informes de la policía consultados por ABC News, Esquivel llegó a su trabajo en la zona de Preston Road en Frisco por la tarde, dejando a su hijo dentro del automóvil estacionado, que no contaba con aire acondicionado funcional. Las temperaturas exteriores ese día alcanzaron los 96 grados, lo que rápidamente convirtió el interior del vehículo en un ambiente mortal.

Los investigadores creen que el bebé estuvo solo en el auto por más de dos horas antes de ser trasladado inconsciente al hospital Medical City Plano, donde fue declarado muerto.

Cargos de asesinato en primer grado

Tras una investigación, los detectives concluyeron que Esquivel “intencionalmente” puso en peligro la vida del menor, lo que derivó en su fallecimiento.

La mujer fue detenida en Dallas y trasladada a la Cárcel del Condado de Collin, donde permanece bajo una fianza de $250,000 dólares. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, un delito grave que podría llevarla a pasar entre cinco años de prisión y cadena perpetua.

Aunque las autoridades no han revelado qué indicios les llevaron a concluir que el acto fue intencional, algunos especialistas en salud mental no descartan que se trate de un caso de salud mental no tratada.

La psicóloga Ana Marcela Rodríguez plantea la posibilidad de que Esquivel estuviera atravesando una depresión posparto severa o incluso psicosis posparto, condiciones que pueden nublar el juicio de una madre.

Interior de los autos, trampa mortal para niños

Expertos médicos advierten que dejar a un niño en un automóvil cerrado puede ser letal en minutos. La temperatura corporal de los niños aumenta más rápido que la de los adultos, y en un auto cerrado esto puede provocar un golpe de calor severo o la muerte.

Entre los síntomas de afectación por calor en bebés están la irritabilidad, sudoración excesiva, respiración irregular, debilidad y pérdida de conciencia. Solo en Texas, al menos 19 menores han fallecido este año por situaciones similares.

Sigue leyendo:

– Investigan muerte de niño de Alabama en auto caliente mientras estaba bajo custodia estatal.

– Niño de 5 años muere tras ser olvidado en un auto caliente en Texas: madre creía que estaba en la guardería.