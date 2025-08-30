Bill Clinton fue captado cerca de un reanimador de corazón y desata preocupación por su salud

William Jefferson Clinton, el demócrata que permaneció al frente de la Casa Blanca entre 1993 y 2000, fue captado en los Hamptons, Long Island, y muy cerca de él un asistente que lo acompañaba portaba un desfibrilador portátil, dispositivo empleado para envían una corriente o descarga eléctrica al corazón para restaurar el latido en caso de infarto.

La imagen del político de 78 años abre la interrogante sobre su estado de salud, el cual ha venido a menos desde hace tiempo.

En junio, Clinton fue visto caminando con cautela y tropezando antes de participar en un evento editorial en la ciudad de Nueva York.

Un video difundido a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, exhibe cómo al político se le dobla la pierna izquierda y eso lo obliga a apoyarse en un poste para subir desde la calle hasta la acera frente al centro cultural 92NY en Manhattan.

A partir de ese momento, el deterioro físico del expresidente no ha dejado de causar preocupación.

Bill ha dejado de ser el político que irradiaba energía en todos los sitios a los que acudía. (Crédito: Steve Helber / AP)

En 2004, los médicos que lo atendieron durante una cirugía de bypass cuádruple señalaron que estuvo a punto de sufrir un infarto grave, pues tenía una obstrucción de casi 100% en algunas arterias.

Seis años después, Bill Clinton se sometió a otra cirugía cardíaca en la que le implantaron stents coronarios luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho.

A raíz de ello, optó por volverse vegano y su apariencía sufrió un rotundo cambio que lo hizo verse muy demacrado.

En 2021, de nueva cuenta ingresó al hospital víctima de una infección del tracto urinario (ITU) de la cual pudo recuperarse después de algunas semanas.

Sin embargo, al año siguiente, una gripe se le complicó y otra vez terminó ingresando al Hospital Universitario de Georgetown, donde después de algunos días los médicos lograron devolverle la salud.

Durante la campaña en que Joe Biden pretendía buscar su reelección al frente de la Casa Blanca y después cuando Kamala Harris lo relevó como candidata, Bill Clinton reapareció para incentivar a los ciudadanos a donar en favor del Partido Demócrata, pero el vigor con que alguna vez luchó para ser mandatario de la nación había dejado de acompañarlo.

