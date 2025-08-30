Investigan a yerno de Trump por presuntamente cobrarle a un empresario para acercarlo a su suegro

Michael Boulos, yerno del presidente Donald Trump, es investigado por los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes quienes lo acusan por presuntamente haber recibido $100,000 dólares a cambio de lograr acercar al empresario saudí Abdulelah Allam con su suegro para que lo ayudara a resolver un problema con las autoridades árabes.

A partir de una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times, se reveló que, en junio de 2022, Michael Boulos, su primo James Frangi y Abdulelah Allam habrían sostenido una reunión presuntamente discutir sobre un el cobro de un acceso hacia Donald Trump durante la boda de su hija Tiffany, la cual ya estaba programada para celebrarse el 12 de noviembre de 2022 en la residencia de Mar-a-Lago.

Abdulelah Allam pretendía que Trump lo ayudará a recuperar importantes bienes inmobiliarios confiscados por el gobierno de su país en 2017.

Después de la reunión sostenida entre Boulos, su primo y el empresario, el yerno del presidente presuntamente obtuvo $100,000 dólares.

Para probarlo, The New York Times asegura contar con mensajes de texto intercambiados a través de los teléfonos móviles de los involucrados en la negociación.

La versión de los tres personajes para justificar la suma de dinero referida resulta contrastante y eso despertó el interés de los demócratas para esclarecer la situación.

Un portavoz del yerno de Donald Trump le indicó al New York Times que su primo le debía dinero y el empresario saudí fue quien cubrió dicha deuda por él.

Michael Boulos es el último miembro que se integró a la familia del presidente Donald Trump. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

Sin embargo, otro portavoz señaló en nombre de Abdulelah Allam que no era un pago sino un préstamo solicitado por Michael Boulos.

Y la versión de James Frangi sostiene que el dinero referido fue un préstamo, pero también el pago de una deuda.

Al respecto, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, escribió una carta donde advierte sobre la necesidad de esclarecer si el yerno de Donald Trump trató de obtener un beneficio a partir de acercar al empresario saudí con el presidente para que éste intercediera por él ante el gobierno árabe.

“Esta revelación, de ser cierta, representaría un intento corrupto e imprudente de la familia Trump de aprovechar su proximidad con Donald Trump para su enriquecimiento personal.

Además, plantea serias dudas sobre si los conflictos de intereses financieros han influido en la política exterior de la administración en detrimento de la seguridad nacional estadounidense.

El Comité está preocupado además por las explicaciones contradictorias proporcionadas sobre el propósito de este pago”, indica parte del documento.

Por el momento, los demócratas ya han solicitado todos los documentos y comunicaciones relacionados con el asunto, incluidos los registros bancarios relativos al pago que presuntamente recibió el esposo de Tiffany Trump a cuya boda Abdulelah Allam terminó por no asistir.

Sigue leyendo:

• Trump nombra a su consuegro asesor para Medio Oriente

• Trump se deja ver con cara de pocos amigos en los ensayos previos a la boda de su hija Tiffany

• Trump acompañó al altar a su hija Tiffany Trump en lujosa boda