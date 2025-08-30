Joven con visa especial es detenido por ICE: su familia ayudó al ejército de EE.UU. en Afganistán 

La detención de un joven afgano con visa especial ha causado indignación en Estados Unidos, luego de que agentes de ICE lo arrestaran en un juzgado del estado de Virginia.

El caso tomó mayor relevancia porque el joven fue aprehendido el pasado 8 de agosto, justo cuando acudía a comparecer por un incidente menor de conducción ocurrido en diciembre de 2024. Según reportes de Newsweek y Virginia Mercury, el arresto se produjo a pesar de que cuenta con un estatus legal derivado del apoyo de su familia al ejército estadounidense durante la guerra en Afganistán.

Un arresto que nadie veía venir

De acuerdo con Virginia Mercury, el joven, identificado como Armand Momand, de 19 años, acudía a una audiencia por cargos de tráfico menores en un juzgado de Virginia cuando agentes de ICE lo detuvieron.

El joven y su familia ingresaron a EE.UU. años antes con una visa especial. Crédito: Shutterstock

El medio señala que el juez no dictó una condena que implicara cárcel, sin embargo, inmediatamente después del procedimiento judicial, el joven fue arrestado por personal migratorio.

La situación ha generado críticas porque, según la misma fuente, Momand no cuenta con antecedentes criminales graves y había seguido de manera regular el proceso legal abierto en su contra. Su familia y defensores legales aseguran que la detención envía un mensaje de desprotección a quienes confiaron en el apoyo del gobierno estadounidense en Afganistán.

La vida de Armand Momand y su estatus migratorio

Armand Momand llegó a Estados Unidos desde Afganistán gracias a una visa especial de inmigrante (SIV), otorgada a familias que colaboraron con el ejército de EE.UU. durante la guerra. Ese estatus le permitía permanecer en el país legalmente, con un proceso en marcha para obtener la residencia permanente, según documentó Newsweek.

Por su parte, ICE argumentó que la detención se dio como consecuencia de una infracción migratoria derivada de su arresto en diciembre de 2024 por exceso de velocidad y conducta desordenada. Aunque se trató de un hecho menor y no se le impuso una condena significativa, la agencia lo consideró suficiente para iniciar un proceso de deportación.

Lo que viene para Momand

Tras su detención, Armand Momand permanece bajo custodia de ICE a la espera de audiencias migratorias que definirán si será deportado a Afganistán, país al que su familia teme regresar debido a posibles represalias por haber colaborado con el ejército estadounidense. El joven se encontraba listo para retomar sus estudios. Su siguiente audiencia será el día 8 de septiembre.

