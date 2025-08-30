Los funerales ecológicos están en auge: ¿de qué se tratan?

Los funerales ecológicos, o entierros verdes, son un conjunto de prácticas funerarias que buscan minimizar el impacto ambiental de los servicios conmemorativos y el sepelio. Se basan en la conservación, la simplicidad y la recuperación de los ciclos naturales, evitando el uso de químicos, materiales no biodegradables como el cemento en las bóvedas, y promoviendo la descomposición natural del cuerpo.

El objetivo de los funerales ecológicos es ofrecer una despedida más sostenible, respetando la naturaleza y reduciendo las emisiones y el consumo de recursos.

Optar por prácticas ecológicas reduce la huella de carbono y demuestra responsabilidad ambiental.

¿Qué implican los funerales ecológicos?

Sin embalsamamiento químico. Se evita el uso de fluidos de embalsamamiento, que son perjudiciales para el medio ambiente.

Contenedores y ataúdes biodegradables. Se utilizan mortajas, urnas o ataúdes hechos de materiales naturales como mimbre, bambú, madera sin tratar o cartón.

Entierro sin bóvedas de cemento. El cuerpo se entierra directamente en la tierra, permitiendo que regrese a la naturaleza sin la barrera del hormigón.

Enfoque en la conservación. El cuerpo se descompone naturalmente y puede incluso nutrir el suelo, en algunos casos se transforma en compost para proyectos de conservación o jardines familiares.

Servicios en entornos naturales. Los servicios conmemorativos a menudo se realizan al aire libre o en lugares que minimizan la huella de carbono.

Minimización del transporte. Se pueden utilizar vehículos funerarios eléctricos o eléctricos sin emisiones para reducir la huella de carbono.

Respeto a las ceremonias

Igual que el funeral tradicional, en el ecológico es posible realizar ceremonias religiosas. Muchos funerales ecológicos se adaptan y respetan las tradiciones religiosas y culturales del fallecido, integrando rituales y ceremonias que son importantes para sus creencias espirituales.

Por ejemplo, religiones como el islam y el judaísmo, que ya tienen prácticas de entierro natural y sin embalsamamiento, se alinean bien con los principios ecológicos.

Las ceremonias en funerales ecológicos suelen ser sostenibles (pueden realizarse al aire libre y se enfocan en minimizar el impacto ambiental, usando materiales biodegradables y transportes sostenibles), pero sin dejar de respetar los ritos religiosos y culturales propios de cada familia o comunidad. De hecho, adaptar funerales ecológicos a prácticas religiosas es una forma significativa de honrar a los fallecidos.

Consideraciones finales

Incluso un funeral ecológico puede ser más asequible económicamente que los tradicionales. Empresas que se dedican a estos servicios ofrecen diversos planes que pudieran ser considerados ajustables a cada bolsillo, y financiados por cuotas.

Un funeral ecológico es una forma de decir adiós que permite a las familias optar por un entierro o cremación más respetuoso con el medio ambiente, en armonía con los ciclos de la naturaleza.

