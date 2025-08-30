‘¡Siéntese Quien Pueda!’ vuelve a su horario habitual tras un mes durando dos horas

La televisión hispana volverá a sufrir cambios con la entrada del mes de septiembre, luego de que se diera a conocer que ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ regresará a su horario habitual a partir del lunes primero de septiembre.

El show, que durante todo el mes de agosto duró dos horas, ahora estará al aire tan solo una hora, tal y como lo dio a conocer la propia emisión y sus presentadores.

Por medio de un video, que compartió en sus redes sociales, Carolina Sandoval expresó su total agradecimiento a quienes los acompañaron durante su mes de aniversario, en donde contaron con todo el apoyo del público.

“En @sientesequienpueda solo tenemos palabras de agradecimiento por preferirnos cada tarde … Recuerden que luego de este mes de agosto, tan fabuloso de aniversario, el lunes 1 de septiembre regresamos a nuestro horario habitual 2pm/1c por @univision”, escribió “La Venenosa” en la descripción de un video que publicó y que la muestra disfrutando del Mar Caribe y de Bahamas.

Hasta el viernes 29 de agosto, ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ se emitió de la 1 a las 3 pm, con lo que pudo enfrentarse de tú a tú con ‘En Casa con Telemundo’, el programa de la competencia, el cual, desde hace unos meses, dura dos horas.

A lo largo del mes de agosto ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ ocupó el horario que por años perteneció a la repetición de telenovelas mexicanas, mientras que ‘En Casa con Telemundo’ lleva meses apropiándose del espacio que era de ‘Acércate a Rocío’, una emisión que no contó con el apoyo del público, lo que llevó a la cadena a sacarla del aire para probar y el experimento, hasta el momento, les ha dado muy buenos resultados.

Desde este lunes, en punto de la 1/2c, Univision comenzará a transmitir una telenovela protagonizada por Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

Sigue leyendo: