Bellakath fue acusada de plagiar canción de Daddy Yankee

Bellakath fue acusada de plagiar una canción de Daddy Yankee en los últimos días. La cantante mexicana, conocida en el género urbano del reguetón, enfrenta señalamientos por presunto plagio de “No es mi culpa”.

La cantante mexicana fue acusada en redes sociales de copiar el tema de Daddy Yankee debido a la similitud en la tonada de la melodía con su canción “Soy así super Wow”.

Además, se ha señalado que su canción también tiene similitudes con un tema lanzado el año pasado por Uzielito, El Bogueto y Dani Flow llamado “Otro Show”, aunque esta última canción también podría considerarse una copia del tema original de Daddy Yankee.

Hasta el momento, Bellakath no se ha referido a las acusaciones de plagio. Daddy Yankee tampoco he emitido comentarios al respecto.

No es primera vez que la cantante mexicana es acusada de plagio. En el pasado, Bellakath fue señalada de copiar elementos de la canción “El Hueso de Mi Perra”, del grupo colombiano Son de AK, en su canción “Gatita”.

¿Quién es Bellakath?

Katherinne Huerta, nombre real de Bellakath, es una cantante, compositora, productora musical, actriz e influencer mexicana de 27 años.

Se hizo famosa inicialmente por su participación en el reality show Enamorándonos de TV Azteca, pero su carrera despuntó al incursionar en la música, especialmente en géneros como el reguetón y cumbiatón.

Su canción más conocida es “Gatita”, que se viralizó en TikTok y otras plataformas, acumulando millones de reproducciones.

Además, Bellakath es abogada graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

