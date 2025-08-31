Clima de hoy en Houston para este domingo 31 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este domingo 31 de agosto se basará en variaciones entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 96 y 55 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:45 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.