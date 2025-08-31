Devin Haney menciona condición para una revancha con García
Devin Haney expresó que está dispuesto a subir con Ryan García al cuadrilátero nuevamente, pero debe demostrarlo consiguiendo victorias
Devin Haney mencionó que Ryan García necesita hacer algunas peleas de preparación como condición para aceptar una posible revancha con el californiano.
En entrevista con Ring Champs with Ak & Barak, Haney expresó que está dispuesto a subir con García al cuadrilátero nuevamente, pero debe demostrarlo consiguiendo victorias.
“Por supuesto, sí. Pero él necesita subir y ganarle a alguien más, necesita hacer peleas de preparación, cosas así, y después todavía quieren hacer la revancha”, dijo.
En la primera pelea, Ryan García derribó tres veces a Devin Haney con su gancho izquierdo y terminó ganando por decisión mayoritaria en abril del 2024. La aplastante victoria de King Ry -que después fue cambiada a No Contest por dopaje– sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.
Haney decidió quitar la demanda que le interpuso a García por agresión y fraude (por el positivo por ostarina del californiano), ya que habían llegado a un acuerdo para enfrentarse por segunda vez en octubre gracias a Turki Alalshikh.
Como King Ry perdió el duelo con Rolando ‘Rolly’ Romero y Haney logró la victoria ante José Ramírez, la segunda pelea entre ambos se cayó. Ahora el excampeón se enfrentará a Brian Norman Jr. el 22 de noviembre en Arabia Saudita y Ryan García se encuentra en recuperación tras una lesión en la mano, así que la revancha podría no ocurrir pronto.
Devin Haney, de 26 años, regresó con éxito al ring tras su polémica pelea contra Ryan García en abril de 2024 al derrotar a José Ramírez. El estadounidense posee récord de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.
Por su parte, Ryan García, de 26 años, perdió por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero en su última pelea. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest como profesional.
