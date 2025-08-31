Dos agentes baleados en Kentucky mientras cumplían una orden judicial

Dos agentes del sheriff del condado de Boone, en Kentucky, resultaron heridos de bala el jueves por la noche cuando intentaban cumplir una orden judicial en un apartamento cerca de Walton, a unos 30 kilómetros al sur de Cincinnati.

Según el comunicado oficial, los agentes confirmaron que el sospechoso se encontraba dentro de la vivienda y, al forzar la puerta principal, fueron recibidos con disparos. Ambos oficiales fueron trasladados de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

Operativo policial y hallazgo

Tras el ataque, el hombre de 39 años se atrincheró en el apartamento, lo que obligó a la policía a desplegar un equipo SWAT.

Las unidades vecinas fueron evacuadas y se dispararon cartuchos de gas al interior del inmueble. Posteriormente, un dron ingresó a la vivienda y localizó al sospechoso muerto en el segundo piso, tras haberse infligido una herida de bala.

Las autoridades confirmaron que no había más personas en el apartamento.

La oficina del sheriff informó que los dos funcionarios presentan múltiples heridas de bala, pero se encuentran estables y de buen ánimo. Ambos podrían ser dados de alta en los próximos días.

Sigue leyendo:

– Sheriff de Kentucky acusado de matar a un juez en su despacho podría enfrentar la pena de muerte

– Sheriff de Kentucky mató a tiros a un juez en su despacho

–Sheriff de Kentucky se retira tras declararse no culpable de matar a un juez en su despacho