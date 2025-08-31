Padre fue asesinado tras enfrentar a un hombre que pintaba grafitis en un parque de Massachusetts

Un padre de 57 años fue asesinado a tiros el jueves en Shrewsbury, Massachusetts, luego de confrontar a un hombre que presuntamente pintaba grafitis en un parque de su vecindario, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:47 a. m., cuando la víctima regresaba a pie a su vivienda tras dejar a su hijo de 6 años en la escuela. Al pasar por Jordon Park, vio al sospechoso pintando con aerosol un puente e intentó detenerlo.

De acuerdo con el jefe de policía de Shrewsbury, Kevin Anderson, el padre incluso tomó una fotografía del presunto vándalo, lo que habría provocado que la confrontación escalara. Fue entonces cuando el joven sacó un arma y le disparó en múltiples ocasiones.

La llamada al 911 y el operativo policial

Un testigo que también llevaba a su hijo a clases presenció la escena y llamó al 911. Mientras hablaba con la central, se escucharon disparos a través de la línea.

Los agentes acudieron de inmediato, encontraron a la víctima herida y la trasladaron a un hospital local, donde fue declarada muerta, reseñó ABC News.

Debido a la gravedad del caso, se desplegaron equipos SWAT y agentes de la Policía Estatal de Massachusetts, lo que obligó a cerrar varias viviendas cercanas y la Escuela Primaria Coolidge durante la operación.

El arresto del sospechoso

Tras más de tres horas de persecución, el sospechoso —un hombre de 26 años cuyo nombre no fue revelado— se entregó a la policía alrededor de las 11:45 a. m., según informó el fiscal del condado de Worcester, Joseph D. Early Jr.

Por la noche, se ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda vinculada al detenido. En el exterior del inmueble se observaron grafitis con mensajes como “Ganga Gardens”, “Palestina libre” y “Congo libre”, reportó la televisora WCVB Boston.

La comunidad de Shrewsbury, situada a unas 35 millas al oeste de Boston, quedó consternada por el hecho violento, ocurrido en plena mañana y frente a una escuela.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso y que en las próximas horas se divulgará más información sobre el historial y los posibles motivos del sospechoso.

