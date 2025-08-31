Protégete de los hongos en los pies con estos sencillos pasos

Los hongos en los pies son una preocupación notable durante la temporada de vacaciones. Según expertos, se deben principalmente a la exposición a ambientes húmedos y concurridos, como piscinas y duchas públicas. Los síntomas más comunes incluyen picores, rojeces, descamaciones de la piel y mal olor.

“En su mayoría, las infecciones por hongos son leves y se tratan con cremas de uso tópico, como los antifúngicos, o mediante fármacos orales en los casos más graves. Es aconsejable siempre consultar con un especialista y evitar automedicarse, porque esto puede conllevar una cronificación de la infección, o bien que se extienda a otras partes del cuerpo”, advierte la doctora Montserrat Salleras i Redonnet, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, consultada por EFE.

No obstante, la especialista señala que existen distintas maneras de evitar o de disminuir el riesgo de contraer la infección, siendo siempre en estos casos la prevención clave.

Medidas de prevención

La prevención es esencial para reducir el riesgo de hongos. Se recomienda mantener los pies limpios y secos, elegir calzado y calcetines transpirables, evitar compartir productos de higiene y ventilar los zapatos después de su uso. También se aconseja no caminar descalzo en lugares públicos y no cubrir infecciones con esmalte de uñas.

Puntualizamos cada una de estas medidas:

Mantener los pies limpios y secos. Es importante optar por un tejido transpirable en el calzado y algodón u otros productos naturales para los calcetines, con el fin de disminuir la sudoración. Igual, se deben cambiar los calcetines todos los días y mantener una buena higiene en los pies.

Evitar compartir zapatos, calcetines o productos de higiene. Es posible que los hongos vivan en las superficies de limas, cortaúñas, calcetines o zapatos, por lo que el riesgo de infección aumenta al compartir estos productos entre diferentes personas.

Ventilar los zapatos. Es importante ventilar adecuadamente el calzado, especialmente tras hacer deporte, para evitar que la combinación de sudor y calor propicie la aparición de hongos.

Evitar caminar descalzo en sitios públicos, como duchas o piscinas públicas, dado que son algunos de los sitios en los que existe una mayor probabilidad de infectarse, pues se trata de espacios con constante humedad por las que circulan gran cantidad de personas. Es importante en este sentido utilizar zapatillas en estos lugares si queremos prevenir la aparición de hongos.

No cubrir la infección con esmalte de uñas. En los casos en los que la infección se produzca en la uña, no debemos taparlo con pintura de uñas para disimularlo y que los pies luzcan mejor con las sandalias, sino que hay que tratarla, Además, si otra persona utilizara ese mismo esmalte podría extendérsele la infección.

Visitar a un dermatólogo. En el caso de aparición de los síntomas comentados, es recomendable visitar a un especialista para corroborar que se trata de hongos en los pies y para que recete un tratamiento adecuado para acabar con la infección lo antes posible.

