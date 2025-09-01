El hombre más tatuado del mundo decidió quitarse los del rostro y el cambio eriza la piel (Fotos)

Leandro de Souza es un hombre brasileño que llegó a tener el 95% de su cuerpo tatuado, incluyendo su cara y su cabeza. Durante años fue considerado uno de los hombres más tatuados del mundo, pero tomó una decisión radical: quitarse los tatuajes del rostro.

A sus 36 años, optó por cerrar un capítulo que le trajo fama, pero también problemas personales.

Y es que tras años siendo el centro de miradas en eventos, confesó al portal brasileño G1: “Ya no soportaba la vida que llevaba. Era una atracción en los eventos a los que asistía y me sentía como un animal de circo”.

Así luce ahora Leandro de Souza tras eliminar los tatuajes del rostro (IMÁGENES SENSIBLES)

Aunque inicialmente es un cambio positivo, ya que puede mostrarse satisfactoriamente como era antes, las imágenes que circulan en redes sociales también erizan la piel. Esto por las marcas que le han quedado en la piel, lo cual indica que un tatuaje no se elimina al 100%.

Un proceso largo y doloroso

Este cambio no llegó de la noche a la mañana. Según G1, el brasileño tuvo que enfrentarse a una etapa difícil, marcada por un divorcio y una dura lucha contra las adicciones: cocaína, éxtasis, LSD y alcohol. Ahora asegura que quiere recuperar el control de su vida.

Para borrar los tatuajes de su cara, Leandro se sometió a tratamientos láser en una clínica de São Paulo. No ha sido sencillo, ya que fueron varias sesiones, dolor y marcas visibles en la piel que muestran el rastro de su pasado.

En su quinta sesión, compartida en redes sociales, ya se aprecia un rostro casi libre de tinta, aunque con cicatrices que revelan lo agresivo del procedimiento. A pesar de todo, él se muestra optimista:

“Mi dignidad ha sido restaurada. Conseguí un trabajo y quiero sorprender positivamente a quienes me rodean”, aseguró.