Nacho Beristáin elige a Crawford sobre Canelo: Técnicamente es mejor

El famoso entrenador mexicano Ignacio ‘Nacho’ Beristáin eligió a Terence Crawford como su favorito para ganar la superpelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre porque Bud es técnicamente mejor que el tapatío.

En entrevista con ESPN Knockout, Beristáin explicó que Crawford es un peleador fuera de serie que lo ha dejado impresionado y cree que sus habilidades le ayudarán a conseguir el triunfo ante Canelo Álvarez.

“Sobresale por su técnica Crawford, pero por mucho. Yo creo que haciendo un análisis técnicamente es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o me quedo con que el Canelo lleva como 10 peleas que no ha podido noquear a nadie”, dijo.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“No sé si los deja vivir por conveniencia o qué, no creo tampoco, porque los peleadores siempre suben con el hambre de noquear, de lastimar, de hacer daño, y aquí no ha podido noquear, ¿no? Y a mí el zurdo ese, Crawford, me parece la verdad fuera de serie, ahora que lo volví a ver, me dejó más impresionado. (…) Me quedo con Crawford”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

De ganar el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una superpelea el 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tim Tszyu menciona su favorito entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

· Famoso comentarista dice que Terence Crawford tiene ventaja sobre Canelo

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes