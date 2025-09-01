China critica comportamiento “intimidatorio” en el orden mundial y propone sustituto a la OTAN

El presidente chino, Xi Jinping, criticó este lunes el “comportamiento intimidatorio” en el orden mundial al inaugurar una cumbre con líderes del mundo en la ciudad norteña de Tianjin.

Xi exhortó a los líderes, entre ellos Vladimir Putin de Rusia y Narendra Modi de India, a “adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio”.

#VideoOfTheDay



🇷🇺🇮🇳🇨🇳 President of Russia Vladimir Putin, Prime Minister of India Narendra Modi, and President of China Xi Jinping just before the start of the #SCO Summit



📹 © https://t.co/1iwVtSG6SN pic.twitter.com/o1rqQWYhT7 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 1, 2025

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebra una cumbre de dos días con sus diez países participantes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, junto a otros 16 países afiliados como observadores o “socios de diálogo”.

China y Rusia se han referido a la OCS como una alternativa a la OTAN.

“La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada”, declaró Xi a los asistentes.

“Las tareas de seguridad y desarrollo que enfrentan los estados miembros se vuelven más desafiantes”, agregó.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái“, señaló en referencia al nombre del grupo.

“Mirando al futuro, con el mundo enfrentando turbulencia y transformación, debemos continuar con el espíritu de Shanghái, mantener nuestros pies en la tierra, avanzar con determinación y realizar mejor las funciones de la organización”, expresó.

Sigue leyendo:

· Zelensky insiste en pedir un alto el fuego antes de una posible reunión con Putin

· El gráfico que muestra cómo Rusia ha doblado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó al poder

· “Siempre estás mirando hacia arriba”: el pánico al sonido de los drones que sufren los soldados de Ucrania