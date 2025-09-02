Bombero baleado mientras respondía a una emergencia en Carolina del Norte

La mañana del lunes, la comunidad de Ellerbe, en el condado de Richmond (Carolina del Norte), fue escenario de un violento hecho que puso en riesgo a socorristas. Un bombero que acudía a una llamada por alarma de incendio recibió un disparo en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond, un camión de bomberos y un segundo bombero en un vehículo particular llegaron al lugar del reporte. En ese momento, fueron recibidos con disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a un miembro del cuerpo de bomberos, que tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al centro de traumatología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Detención inmediata del sospechoso

Agentes policiales acudieron rápidamente a la escena y lograron detener a un sospechoso, cuya identidad no fue revelada de inmediato.

La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) fue llamada para colaborar en el levantamiento de pruebas y en la investigación del hecho, que se mantiene en desarrollo.

El detenido enfrenta dos cargos de agresión a personal de emergencia con arma de fuego y un cargo adicional de agresión con arma letal con intención de matar o causar lesiones graves.

Las autoridades aún no han dado a conocer detalles sobre el posible motivo del ataque, mientras los investigadores permanecen en el lugar recogiendo evidencias.

Organizaciones de bomberos y autoridades locales han expresado su solidaridad con el herido y su familia, al tiempo que reiteraron la importancia de garantizar condiciones seguras para los socorristas en cada operativo.

