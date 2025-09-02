Gobierno de Trump designará a abogados militares como jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia federal para servir como jueces de inmigración temporales, según el memorando, fechado el 27 de agosto.

Esta iniciativa surge en un momento en que la administración presidencial de Donald Trump toma medidas drásticas contra la inmigración en todo el país, intensificando los arrestos y las deportaciones. Los tribunales de inmigración también se enfrentan a una enorme acumulación de aproximadamente 3.5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años.

Además, la medida se produce después de que la semana pasada el Departamento de Justicia realizó cambios sobre quién podría calificar como juez de inmigración temporal, reduciendo efectivamente los requisitos y eliminando la necesidad de tener experiencia previa en inmigración.

Los jueces de inmigración son los únicos que pueden revocar la tarjeta verde de alguien o emitir una orden final de deportación para personas que han estado en el país por más de dos años y están en proceso de ser deportadas.

La solicitud fue hecha por el Departamento de Justicia y la defensa se encuentra “identificando jueces, abogados y abogados civiles calificados para asignaciones temporales como Jueces de Inmigración”, dijo el portavoz principal del Pentágono Sean Parnell.

El Pentágono detalló que “estos abogados del Departamento de Defensa reforzarán los recursos existentes para ayudar a combatir el atraso de casos, presidiendo audiencias de inmigración”, antes de la confirmación The New York Times había avanzado el plan cuando estaba en sus fases preliminares.

Los abogados militares recibirán unas dos semanas de entrenamiento para servir como jueces de inmigración temporales, según trascendió.

La decisión de reforzar este sistema judicial llega después de los despidos de jueces de esta área que, junto a los despidos voluntarios, podrían llegar a las 100 bajas.

Además, podría ser una manera de intentar contrarrestar a los tribunales que se están oponiendo a las iniciativas en materia migratoria que la Administración de Donald Trump está llevando a cabo.

La decisión también responde a una orden ejecutiva del Departamento de Justicia que flexibilizó el proceso de nombramiento de jueces de inmigración temporales.

“Para ayudar a manejar la considerable carga de trabajo de los tribunales de inmigración, el Director de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, con la aprobación del Fiscal General, puede designar o seleccionar jueces de inmigración temporales, quienes tienen la autoridad de un juez de inmigración para resolver los casos asignados y administrar asuntos del tribunal de inmigración”, recoge esa orden.

Esto le otorga la posibilidad a las autoridades judiciales de elegir a magistrados de inmigración entre un grupo más amplio de candidatos calificados. Gracias a este cambio los abogados militares son elegibles.

