Google Traductor estrena función para competir con Duolingo

Google Traductor estrenó una herramienta llamada Práctica que transforma la app de traducción en una especie de tutor conversacional: en vez de limitarse a traducir frases, ahora propone ejercicios interactivos para mejorar tu comprensión auditiva y tu fluidez al hablar. La compañía la presentó como una experiencia beta dentro de la app de Translate y la describe como una forma de practicar escenarios reales —con niveles, objetivos personalizados y retroalimentación— directamente desde tu teléfono.

¿Qué es “Práctica” y cómo funciona?

Práctica es un modo dentro de Google Traductor que genera sesiones cortas y adaptativas basadas en tu nivel y objetivos. Al activarlo puedes elegir tu nivel (por ejemplo Básico, Intermedio, Avanzado) y un objetivo concreto (viajar, conversar con tu familia anfitriona, mejorar vocabulario profesional, etc.). A partir de eso, la app arma escenarios: algunos se centran en escucha (te pasan clips de audio y debes identificar palabras o frases) y otros en habla (simulaciones de diálogos donde respondes en voz alta y el sistema te ofrece pistas cuando te trabas).

La función aprovecha los modelos de IA de Google para adaptar las preguntas y ofrecer retroalimentación inmediata: si fallas en una respuesta, te muestran pistas y repeticiones, y con el tiempo la práctica se ajusta a tus errores recurrentes para enfocarse en lo que te falta. Además, está pensada para que no sientas la presión de un sistema de gamificación excesiva: puedes practicar sin “castigos” por fallos y sin la obligación de mantener ‘rachas’ si no quieres.

Cómo empezar: pasos para usar “Práctica” en Google Traductor

Actualiza la app de Google Traductor en Android o iOS y abre la aplicación.

Busca el botón o pestaña que dice “Práctica” (en algunas versiones está junto a las opciones de Cámara/Conversación).

Selecciona idioma de partida (el que hablas) y idioma a practicar, luego elige tu nivel y un objetivo.

Empieza la sesión: recibirás ejercicios de escucha y habla; usa las pistas cuando las necesites y revisa el historial para ver palabras practicadas.



Los pasos exactos pueden variar ligeramente según la versión y la región, pero las guías prácticas ya publicadas explican el flujo básico y muestran capturas del proceso.

Limitaciones, diferencias con Duolingo y recomendaciones prácticas

Aunque Google lo plantea como rival de apps como Duolingo, hay diferencias clave. Por ahora “Práctica” está en beta y su disponibilidad inicial es limitada: se estrenó ofreciendo sesiones para hablantes de inglés que quieren practicar español o francés, y también para hablantes de español, francés y portugués que practican inglés; poco a poco ampliarán más combinaciones de idiomas. Además, las nuevas capacidades de “Traducción en vivo” (que transcriben y traducen conversaciones en tiempo real) se están desplegando primero en mercados como Estados Unidos, India y México.

En comparación con Duolingo, la apuesta de Google es distinta: no reemplaza a una plataforma dedicada a cursos estructurados, sino que añade un tutor conversacional dentro de una herramienta que ya usas para traducir. Eso le da ventajas —es gratis, integrada y muy accesible— y limitaciones —todavía menos contenido curricular, menos ejercicios escritos estructurados y una experiencia de “curso” menos desarrollada que la de apps educativas dedicadas. Las primeras impresiones de críticos y usuarios ven a Translate como una alternativa excelente para práctica puntual y conversación real, pero no necesariamente como reemplazo total si buscas un plan de estudio completo.

Consejos para sacarle el máximo provecho

Úsalo como complemento : combina las sesiones rápidas de Práctica con lecciones estructuradas en otra app o con clases formales.



: combina las sesiones rápidas de Práctica con lecciones estructuradas en otra app o con clases formales. Practica a diario en pequeños bloques : las sesiones cortas y frecuentes ayudan más a la pronunciación y la comprensión que largas tandas esporádicas.



: las sesiones cortas y frecuentes ayudan más a la pronunciación y la comprensión que largas tandas esporádicas. Graba y compara : cuando la app te pida hablar, escucha tus respuestas y compáralas con el audio modelo para mejorar entonación y ritmo.



: cuando la app te pida hablar, escucha tus respuestas y compáralas con el audio modelo para mejorar entonación y ritmo. Aprovecha las pistas : están diseñadas para enseñarte, no para “salvarte”; úsalas para entender por qué fallaste.



: están diseñadas para enseñarte, no para “salvarte”; úsalas para entender por qué fallaste. Sé paciente con la beta: la función se está desplegando por fases y puede tardar en llegar a todos los teléfonos; si no la ves, actualiza y revisa en los próximos días.

Práctica convierte a Google Traductor en algo más que una caja de traducción: lo acerca al rol de tutor conversacional inmediato, ideal para quienes quieren mejorar la fluidez sin instalar otra app. Si lo que buscas es practicar conversación real y mejorar tu oído, conviene probarlo; si necesitas un programa educativo completo, sigue conviviendo bien con las apps tradicionales.

