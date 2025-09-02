Incautan en Sinaloa poderoso arsenal capaz de armar a todo un ejército

Autoridades federales mexicanas decomisaron un importante arsenal y una considerable cantidad de drogas y precursores químicos en un domicilio ubicado en Culiacán, Sinaloa, informaron funcionarios de seguridad.

Según detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X, en la propiedad se incautaron 37 armas de fuego, 32 rifles y 5 pistolas, incluyendo armamento de alto poder como un fusil Barret calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, y varios fusiles AK-47 y AR-15. También se encontraron 59 cargadores y 100 cartuchos útiles, 150 kilos de metanfetamina sólida y 80 litros de metanfetamina líquida y equipo táctico, incluidos cuatro cascos.

El lugar fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras que todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Violencia en Culiacán

El cateo ocurrió apenas días después de una serie de ataques armados en hospitales de Culiacán, que dejaron al menos cinco muertos en menos de 24 horas.

La noche del viernes, un tiroteo en el Hospital Civil dejó tres personas muertas y cuatro heridas, entre ellas una menor de edad.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico con @Defensamx1 realizaron un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias… pic.twitter.com/So2jUWtv2g — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2025

El sábado, en el Hospital General de Culiacán, sujetos vestidos como personal médico ingresaron y asesinaron a balazos a un paciente internado por una herida de bala.

Ese mismo día, un hombre fue ejecutado en una clínica privada, en lo que se presume fue una agresión directa.

Las autoridades locales vinculan esta escalada de violencia a la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente entre los grupos conocidos como Los Chapitos y Los Mayos, que mantienen una lucha por el control de rutas y territorios estratégicos en el estado.

Según datos oficiales, desde septiembre de 2024 esta pugna ha dejado más de 1,500 homicidios en la entidad.

El gobierno mexicano informó en agosto una reducción del 20.5% en los homicidios dolosos en Sinaloa durante los primeros 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

