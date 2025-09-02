Lamine Yamal ya tiene logo: Adidas reveló el diseño que representará al jugador

El fabricante artículos deportivos Adidas reveló el nuevo logotipo personal de Lamine Yamal, un diseño que busca reflejar la identidad, las raíces y el estilo de juego del joven talento del Barcelona y de la selección española de futbol.

Según informó la compañía alemana en un comunicado, el emblema, creado en colaboración con el propio futbolista, combina sus iniciales con el número 304, en alusión al código postal del barrio de Rocafonda (Mataró), donde creció.

El diseño, presentado por la marca deportiva en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que se ve al delantero de 18 años bocetando y perfeccionando sus iniciales hasta dar forma al logotipo definitivo, incorpora también la representación de su pierna izquierda sobre el balón junto a elementos inspirados en las estructuras urbanas de Barcelona.

“Este logotipo significa mucho para mí, porque reúne quién soy, de dónde vengo y cómo juego. Ver mi historia representada junto a Adidas de esta manera es realmente especial”, expresó Lamine Yamal en el comunicado de lanzamiento.

El nuevo distintivo supone un paso más dentro de la alianza del internacional español con la marca alemana, con la que firmó en febrero de 2024 y de la que se ha convertido en uno de sus principales embajadores, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

