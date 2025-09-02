Michael Jordan fue uno de los principales espectadores del debut de Bill Belichick con North Carolina Tar Heels

Michael Jordan, considerado el mejor jugador en la historia de la NBA, estuvo este lunes junto a varios miembros del Salón de la Fama de la NFL en el debut de Bill Belichick como entrenador de North Carolina Tar Heels en la temporada de fútbol americano colegial.

A Jordan, quien antes de saltar a los Chicago Bulls de la NBA brilló con Carolina en el baloncesto colegial, se le vio muy animado en uno de los palcos del Kenan Memorial Stadium, hogar de los Tar Heels, en la presentación de Belichick ante los TCU Horned Frogs.

Además, Jordan vistió camiseta y gorra azul cielo, color principal de Carolina, aunque su atuendo no fue de mucha ayuda para el equipo, ya que cayeron 48-14, amargando así el debut del afamado coach.

Bill Belichick, entrenador de 73 años, es una leyenda de la NFL en la que lideró a los New England Patriots a ganar seis Super Bowls, la máxima cantidad para un ‘coach’ en la historia.

El veterano entrenador también fue quien reclutó en el Draft del año 2000 a Tom Brady, considerado el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL.

La temporada del 2023 fue la última de Belichick al frente de los Pats, pero en vez de retirarse, en diciembre del año pasado, firmó un contrato de cinco años para ser el entrenador en jefe de Carolina del Norte con un salario anual cercano a los 10 millones de dólares.

Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y dos veces ganador de la medalla de oro con la selección de baloncesto estadounidense en Juegos Olímpicos, estuvo acompañado en su palco de Lawrence Taylor, integrante del Salón de la Fama de la NFL y leyenda de los New York Giants con los que fue campeón en los Super Bowls XXI y XXV; como colegial jugó con los Tar Heels.

Michael Jordan and Lawrence Taylor are in the house for Bill Belichick's coaching debut at UNC 👏



Watch TCU vs. North Carolina on ESPN and the ESPN App: https://t.co/CFYySAqkwB 🏈 pic.twitter.com/UfJWpHJpUF — SportsCenter (@SportsCenter) September 1, 2025

*Con información de EFE.

