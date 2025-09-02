Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo recibe revés, le niegan amparo

Un tribunal federal negó el amparo solicitado por Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo, con el que buscaba anular un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, informaron autoridades judiciales.



De acuerdo con información reportada por diversos medios, el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo declaró infundada la queja presentada por la defensa del exnarcotraficante, quien pretendía frenar el proceso iniciado tras su auto de formal prisión dictado en diciembre de 2024.

Cárdenas Guillén, con múltiples cargos pendientes en México

Cárdenas Guillén, quien fue apodado “El Mata Amigos”, enfrenta al menos siete procesos penales en México por delitos como lavado de dinero, homicidio y cohecho, además de la ya mencionada portación de armas. Su intento de obtener un amparo tenía como fin anular acciones legales que derivaron en su encarcelamiento en 2005.



Aunque en su momento se descartó que existieran pruebas para sostener la posesión de cartuchos, el cargo por portación de arma de fuego siguió vigente. El proceso fue interrumpido en 2007, cuando Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena reducida tras cooperar con las autoridades.



En diciembre de 2024, Cárdenas Guillén fue deportado a México, donde fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Desde entonces, las autoridades han retomado los procesos judiciales en su contra.

Red criminal bajo la lupa: cae familiar en Tamaulipas

La vigilancia sobre antiguos miembros del cártel del Golfo también ha alcanzado a su círculo familiar. El pasado 17 de agosto, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo de Antonio Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, y sobrino de Osiel Cárdenas.



Días después, el 31 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de Ezequiel Cárdenas, quien enfrenta prisión preventiva en el Altiplano, por delitos aún no especificados públicamente.

