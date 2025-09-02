Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este martes 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén pocas nubes. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:02 h y se pondrá a las 19:51 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 91 grados Fahrenheit (22 y 33 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

