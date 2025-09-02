Reportan robo a la selección de México durante su estancia en California

El Tri fue víctima de los amantes de lo ajeno, según reportó ESPN este martes. De acuerdo con lo mencionado por la cadena deportiva, la selección de México sufrió el robo de un baúl que pertenecía a la utilería del equipo durante su estancia en Oakland, California.

Según fuentes consultadas por el medio, los ladrones rompieron el candado del camión que mueve al equipo y de allí sustrajeron el baúl que contenía “cosas para entrenar”, sin que los entrevistados ahondaran en los detalles del tipo de artículos que fueron robados.

No había más cosas de valor en el transporte, que se encontraba en un aparcamiento, y los jugadores no se encontraban dentro, por lo que el episodio no pasó a mayores.

¿Qué hace el Tri en California?

El equipo de Javier Aguirre se encuentra concentrado en California desde la noche del domingo, afinando los detalles para el compromiso amistoso que tienen contra Japón el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum.

Este será el primero de los dos compromisos que el Tri tendrá en Estados Unidos durante la próxima fecha FIFA.

Después de jugar contra Japón, el equipo dirigido por el Vasco Aguirre se trasladará a Nashville, donde prepararán su partido del martes 9 contra otro rival asiático: Corea del Sur.

Entre los 25 convocados por el entrenador azteca resaltan los nombres de Hirving Lozano, Diego Lainez y Germán Berterame. La baja significativa que tiene el equipo es la de César Huerta, quien se lesionó con el Anderlecht de Bélgica y no realizó el viaje a Estados Unidos.

¿Qué le espera a México el resto del año?

Luego de estos compromisos de septiembre a México le esperan varios duelos contra equipos sudamericanos. Primero, en octubre, enfrentarán a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara, otra de las sedes mundialistas.

Un mes después, en noviembre, chocarán contra Uruguay, también en territorio mexicano, aunque el estadio está por confirmarse, al igual que el otro rival.

