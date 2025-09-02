Sencilla prueba de ondas cerebrales en casa puede detectar signos de deterioro de la memoria relacionados con el Alzheimer

Investigadores de las universidades de Bath y Bristol, en Reino Unido, han desarrollado una prueba de ondas cerebrales llamada ‘Fastball EEG’ que se puede realizar en el hogar. Esta prueba de tres minutos detecta deterioro de la memoria asociada al Alzheimer años antes de que los métodos de diagnóstico tradicionales puedan hacerlo.

La prueba registra la actividad eléctrica del cerebro durante la visualización de imágenes, permitiendo la identificación de problemas de memoria en personas con deterioro cognitivo leve (DCL). Este enfoque es menos dependiente de la capacidad de los participantes para recordar información.

George Stothart, autor del estudio y neurocientífico cognitivo de Bath, afirmó esperanzado en un comunicado: “Con las herramientas de diagnóstico actuales, nos perdemos los primeros 10 a 20 años del Alzheimer. Fastball ofrece una forma de cambiar eso: detectar el deterioro de la memoria mucho antes y de forma más objetiva mediante una prueba rápida y pasiva”.

Resultados prometedores

Los hallazgos indican que la prueba tiene un alto potencial para detectar deterioro cognitivo en entornos no clínicos, lo que facilitaría un cribado más amplios y accesibles. Sin embargo, los resultados deben ser analizados por un médico para ofrecer un diagnóstico preciso y no inmediato.

Stothart dijo a Newsweek que el objetivo a largo plazo de la prueba sería utilizarla como herramienta de detección para mayores de 55 años, pero que se necesita más investigación para determinar la etapa más efectiva para realizarla. Los candidatos podrían ser identificados en atención primaria cuando acudan a su médico por síntomas de memoria, o en atención secundaria cuando hayan sido identificados por su médico y derivados a un neurólogo.

“Por fin disponemos de intervenciones terapéuticas, medicamentos y cambios en el estilo de vida que pueden retrasar el Alzheimer. Esto permite a las personas planificar y alivia la preocupación si se encuentran bien. Les da seguridad”, explicó Stothart.

Además, con un aumento proyectado de casos de Alzheimer, la detección temprana se torna crucial. La existencia de nuevos medicamentos, como donanemab y lecanemab, hace que el diagnóstico oportuno sea esencial para mejorar la eficacia de los tratamientos.

“El deterioro cognitivo leve (DCL) se presenta unos cinco años antes que el Alzheimer, por lo que detectarlo cinco años antes significa que los pacientes pueden comenzar a tomar los medicamentos y a realizar intervenciones en el estilo de vida antes”, añadió Stothart.

Encuesta reveladora

Una encuesta de la Asociación del Alzheimer revela que la mayoría de los estadounidenses preferirían conocer su estado de salud cognitiva antes de que los síntomas sean evidentes, lo que subraya la necesidad de herramientas de diagnóstico como el Fastball EEG.

Señalan que casi 4 de cada 5 estadounidenses querrían saber si padecían Alzheimer antes de presentar síntomas o antes de que estos interfirieran en sus actividades. Además, alrededor del 92 % de los estadounidenses querrían tomar un medicamento que pudiera retrasar la progresión del Alzheimer.

Más de siete millones de estadounidenses viven con Alzheimer y se estima que esa cifra aumentará a casi 13 millones en 2050, según la asociación.

Perspectivas futuras

Se están realizando estudios adicionales en el Reino Unido y EE.UU. con un mayor número de participantes para validar la precisión del Fastball EEG en un contexto clínico más amplio. Esta investigación es vital para determinar la implementación de la prueba en el sistema de salud.

La adopción de esta tecnología podría transformar la forma en que se detecta el Alzheimer y otras formas de demencia, ofreciendo a los pacientes y a sus familias una mayor tranquilidad y opciones para el manejo de la enfermedad.

