Sergio Ramos cree poder ganar un Grammy antes que una Champions League como entrenador

Sergio Ramos está convencido de que su carrera fuera de las canchas puede darle tantas satisfacciones como el futbol. El histórico defensor español aseguró que tiene más posibilidades de conquistar un Grammy antes que una Champions League como entrenador. La declaración llegó tras el lanzamiento de su primer sencillo, titulado Cibeles.

El jugador de 39 años sigue activo como capitán del Monterrey en la Liga MX, donde fue titular en la reciente victoria 4-2 frente a Puebla.

Sin embargo, encontró tiempo para dar un paso en el mundo artístico y grabar una canción inspirada en la icónica fuente madrileña donde el Real Madrid celebra sus títulos.

Música, recuerdos y una meta inesperada

En una entrevista concedida al programa español El Hormiguero, Ramos explicó que la letra de Cibeles refleja el dolor de su salida del Real Madrid en 2021. “Soy optimista. Siempre le digo a la gente que sueñe… Me veo con ambos, ganando una Champions League como entrenador, pero me veo ganando un Grammy en los próximos años, antes de eso”, confesó.

El ex capitán merengue, responsable de uno de los goles más recordados en la final de 2014 contra el Atlético de Madrid, recordó que la música siempre estuvo presente en su vida. “Siento ganas de hacer música en esta etapa de mi vida. En los próximos 5-7 años me veo más involucrado en la música, porque te permite componer y estar en casa… Puedes hacer música, hacer tu trabajo y también dedicar tiempo a tu familia”.

La canción incluye versos cargados de nostalgia y reproches: “Hay cosas que nunca te conté, que todavía me duelen… Te olvidaste de mí, me dejaste a un lado”. Para Ramos, no es más que un retrato honesto de lo que significa cerrar una etapa. “Es una canción de amor. ¿Qué relación no implica dolor y sufrimiento? Cuando te vas de Madrid duele. Te vuelves parte del pasado”, explicó.

El videoclip también refuerza el mensaje. Allí aparece Ramos en una Plaza de Cibeles vacía, acompañado de un caballo blanco, mientras la estatua emblemática y el ayuntamiento de Madrid comienzan a desmoronarse.

Actualmente, el futbolista divide su tiempo entre la competencia en México y sus estudios de grabación en Sevilla y Madrid. “Es una forma de vida. En cualquier reunión, cumpleaños o Navidad siempre terminamos cantando con una guitarra. Ha sido parte de toda mi vida, pero el futbol nunca me permitió dedicarle el tiempo que la música exige”, señaló.

Con su sencillo en circulación y la Liga MX en marcha, Ramos parece decidido a combinar ambas pasiones: seguir compitiendo al máximo nivel y abrirse paso en una industria donde, según él mismo, podría escribir su próximo gran capítulo.



Sigue leyendo:

· Sergio Ramos sorprende con un lanzamiento musical: ‘Cibeles’, dedicada al Real Madrid

· Monterrey se mantiene en la cima de la Liga MX y Pedro sigue como líder de goleo individual

· Fernando Ortíz le gana a Gerardo Martino el puesto en Colo-Colo