Tiburón hiere a un niño de 8 años mientras buceaba en los Cayos de Florida

Un niño de 8 años resultó herido tras ser mordido por un tiburón mientras buceaba en la costa de Key Largo, Florida, la tarde del lunes de Día del Trabajo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informó que el ataque ocurrió alrededor de las 3:24 p. m. El menor fue rescatado y llevado en helicóptero por el servicio Trauma Star hasta el Hospital Jackson Memorial de Miami, donde recibe atención médica especializada.

Tras el incidente, las autoridades locales dieron aviso a la Guardia Costera de Estados Unidos y a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida para dar seguimiento al caso.

Hasta el momento, no se ha divulgado el estado actual de salud del niño, y se espera un informe médico oficial en las próximas horas.

Una zona con antecedentes

El ataque se suma a una serie de encuentros recientes con tiburones en los Cayos de Florida. En julio, un hombre de 37 años sobrevivió a múltiples mordeduras de un tiburón toro mientras pescaba con arpón cerca de un arrecife frente a Cayo Hueso.

Estos casos han reavivado el debate sobre los riesgos de las actividades recreativas en aguas abiertas en la región, una de las más visitadas por turistas y aficionados al buceo.

