Arrestan a maestro en Florida por conducta inapropiada hacia una alumna de 16 años

El profesor de matemáticas Addam LeClair, de 43 años, fue detenido en Florida bajo cargos relacionados con una ley que prohíbe a figuras de autoridad mantener relaciones románticas con estudiantes menores de edad. Aunque no hubo contacto sexual, las autoridades aseguran que el comportamiento “fue demasiado lejos”.

La Oficina del Alguacil del Condado Martin informó que la situación comenzó en marzo, cuando LeClair, maestro de matemáticas en Tradition Preparatory High School, entregó a una alumna de 16 años una nota con su número telefónico.

Con el paso de las semanas, los mensajes entre ambos se tornaron cada vez más personales, hasta llegar a un punto en que resultaron incómodos para la joven, quien rechazó los gestos del docente.

Mensajes y regalos con trasfondo romántico

Según el reporte policial, el maestro ofreció pagar el boleto de la estudiante para asistir a un baile escolar y le entregó tarjetas de restaurantes. Además, a través de mensajes en Instagram, le habló sobre su matrimonio y afirmó que “nunca se había conectado tanto con alguien como con ella”.

Las autoridades recalcaron que, aunque no se trató de una relación sexual, la intención del maestro era de carácter romántico, lo que constituye un delito cuando se trata de una figura de autoridad y un menor de edad.

Aplicación de la ley en casos de autoridad

El mayor Rubén Romero explicó que los cargos se enmarcan en una subsección de la ley estatal que prohíbe a figuras de autoridad entablar relaciones románticas con menores.

“Un adulto no puede tener una relación con un menor, y en este caso, la subsección nos dio la autoridad de arrestarlo porque, en su posición, quiso perseguir a esta estudiante en una forma romántica”, señaló.

El hombre enfrenta un cargo por ser una figura de autoridad que solicitó o intentó mantener una relación de tipo romántico con una estudiante. Su fianza fue fijada en $50,000 dólares.

Respuesta de la escuela y padres de familia

La administración escolar confirmó que LeClair dejó de trabajar en el plantel desde el 22 de agosto. En una carta enviada a los padres, la institución reiteró que la seguridad de los estudiantes es su máxima prioridad y aseguró que están colaborando con las autoridades durante la investigación.

“El maestro hizo muchas declaraciones de carácter romántico que un adulto debería dirigir solo a otro adulto, no a una estudiante. Por eso pudimos tomar cargos en su contra”, enfatizaron los investigadores.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero