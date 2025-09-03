Buscan a joven de 19 años sospechoso de tiroteo mortal en autopista de Virginia

La Policía Estatal de Virginia intensificó este martes la búsqueda de Jason Allen Glidewell, de 19 años, sospechoso de un tiroteo ocurrido el jueves pasado en la Interestatal 85, a la altura del condado de Mecklenburg, a solo cinco millas de la frontera con Carolina del Norte.

El hecho se registró alrededor de las 3:47 p. m., cuando el conductor de un vehículo recibió varios disparos mientras transitaba en dirección norte.

La víctima mortal y su acompañante

La víctima fue identificada como Hunter A. Bates, de 20 años, residente de Colonial Heights, Virginia. Tras recibir el impacto de bala, su automóvil salió de la vía y terminó detenido en una alcantarilla.

Bates murió en el lugar, mientras que su pasajera, una mujer cuyo nombre no ha sido revelado, fue trasladada a un hospital local. Allí fue atendida por heridas menores y dada de alta horas después.

El sospechoso

Las autoridades difundieron fotografías de Glidewell y del vehículo en el que se trasladaba, advirtiendo que el joven debe ser considerado armado y peligroso.

De acuerdo con la policía, Glidewell mantiene vínculos con las áreas de Richmond y Henrico, por lo que se ha extendido la búsqueda en esas localidades.

El motivo del ataque aún se encuentra bajo investigación. La Policía Estatal pidió la colaboración de la ciudadanía y habilitó su División 3 para recibir cualquier información sobre el paradero del sospechoso.

En un obituario publicado por la Funeraria Owen en Jarratt, Virginia, los familiares de Bates expresaron el profundo dolor por su pérdida: “El 28 de agosto de 2025, la vida de Hunter fue truncada por un acto de violencia sin sentido que nos ha destrozado el corazón. Al asimilar esta pérdida inimaginable, recordamos lo preciosa y frágil que es la vida”.

