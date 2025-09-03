Celinee Santos, abierta a ser parte de “La Casa de los Famosos” 2026″ de Telemundo

En entrevista con Carlos Adyan, Celinee Santos, la reciente eliminada de Top Chef VIP 4, aseguró que podría tener intenciones de ser parte de “La Casa de los Famosos” de Telemundo del próximo año 2026.

La dominicana, pese a los comentarios negativos que algunos de sus compañeros han lanzado en su contra, salió de la competencia gozando del cariño del público televidente. Son muchos los que no aceptan la descripción que realizan de ella y de sus supuestas acciones, tanto Paco Pizaña como Salvador Zerboni.

Sin embargo, Celinee Santos ya no forma parte del proyecto y ahora en una entrevista con el programa “En Casa con Telemundo” dejó entrever que si la cadena de televisión le ofrecía una oferta cuantiosa, ella podría sopesar la posibilidad de ser parte de dicho reality.

Recordemos que la reciente temporada de “La Casa de los Famosos All-Stars” le dejó al público como absoluto ganador del formato a Carlos “Caramelo” Cruz, el dominicano que llegó al show para robarse el corazón del público hispano.

Varios rostros de Top Chef VIP en la mira para La Casa de los Famosos 2026

Para la siguiente temporada del programa conducido por Jimena Gállego, se desconoce si Telemundo buscará replicar “La Casa de los Famosos All-Stars”, segunda entrega, o si le ofrecerá al público una temporada con personalidades nuevas para habitar la casa de “La Jefa”.

Según información que nos ha proporcionado una fuente cercana a la producción del reality, Telemundo también podría estar sopesando la posibilidad de que Paco Pizaña sea parte de “La Casa de los Famosos”. La explosiva personalidad del actor y la capacidad que tiene para crear y disparar emociones lo han convertido en el interés de muchos.

Así como Paco, Matías Ochoa también ha cautivado al público y son muchos los que quisieran seguirlo viendo en pantalla. El argentino se ha ganado el corazón de los televidentes y ya muchos están planeando apoyarlo en la casa de “La Jefa”, si es que para el próximo 2026 llega a ingresar al reality más polémico de la televisión hispana.

