Cómo las escuelas chárter de modelo flexible adaptan el aprendizaje a cada estudiante 

Décadas de investigaciones educativas no partidistas han confirmado lo que padres y educadores saben de forma instintiva: un enfoque único para todos deja a demasiados niños rezagados. Cada estudiante es único, con diferentes fortalezas, necesidades y aspiraciones—y las escuelas públicas de California deben honrar esa individualidad.

Uno de los modelos más transformadores en el sistema K–12 de California es lo que llamamos escuelas chárter públicas de modelo flexible. Estas escuelas públicas y gratuitas reinventan la educación al permitir que los estudiantes aprendan más allá de las cuatro paredes de un salón de clases. Ofrecen vías como educación técnica y profesional, estudio independiente, apoyo para la educación en casa y aprendizaje combinado—donde los estudiantes dividen su tiempo entre la escuela y el hogar. Sin importar el formato, algo es claro: el aprendizaje flexible está en auge. Hoy en día, más de 190,000 estudiantes en California están inscritos en opciones de modelo flexible.

Las escuelas públicas chárter de modelo flexible están reescribiendo las reglas de participación para los estudiantes—especialmente aquellos que no han prosperado en entornos tradicionales. Ofrecen instrucción personalizada para alumnos que necesitan horarios flexibles, programas especializados o una alternativa segura a la enseñanza presencial.

Estos modelos no son solo teóricos—están cambiando vidas. Un ejemplo es iLEAD Online, una escuela pública chárter gratuita para TK–12 que ofrece educación personalizada adaptada a las pasiones de cada estudiante—ya sea actuación, deportes, danza o algo completamente único. Su modelo combina aprendizaje individualizado y basado en proyectos con desarrollo de liderazgo y crecimiento socioemocional.

“Comenzamos preguntando: ¿cómo podemos hacer que la educación sea relevante para tu vida?”, dijo Matt Watson, director ejecutivo de desarrollo de iLEAD California. “Eso podría significar apoyar a un estudiante que ha sido acosado y necesita aprender desde casa, un alumno con fragilidad médica o una familia que viaja por el país por trabajo. Cada niño es diferente, por lo que cada niño merece una educación diferenciada. Nuestro trabajo es adaptarnos al estudiante, no al revés.”

Familias como la de Amanda Schutt han experimentado de primera mano lo poderosa que puede ser esta flexibilidad. Debido a que su esposo viajaba con frecuencia por trabajo, inscribir a sus hijos en una escuela tradicional habría significado largos períodos separados. En cambio, se inscribieron en iLEAD y pudieron llevar el aprendizaje con ellos mientras viajaban.

“Cuando fuimos a San Francisco, lo convertimos en una unidad de historia de California—aprendiendo de primera mano sobre la fiebre del oro y la geografía”, explicó Amanda. “Mis hijos aún tenían acceso total a sus maestros, pero podíamos entrelazar el aprendizaje con nuestras vidas de una manera significativa y memorable.”

A pesar de su éxito, las escuelas públicas chárter de modelo flexible siguen enfrentando escepticismo en Sacramento. Algunos legisladores se muestran reacios a reconocer el valor que estas escuelas aportan—aunque su liderazgo durante el COVID fue innegable. Cuando la pandemia cerró las escuelas tradicionales, las chárter de modelo flexible compartieron mejores prácticas y estrategias efectivas en línea con distritos en todo el estado. Se convirtieron en un salvavidas para las familias y en un ejemplo de resiliencia en acción.

Aun así, eso no detuvo a los legisladores de atacarlas. El proyecto de ley AB 84, uno de los ataques más significativos contra las escuelas chárter en la última década, propuso recortar el financiamiento de las escuelas de modelo flexible en un 30%—un golpe devastador de 700 millones de dólares. Este esfuerzo reflejó una mentalidad preocupante que trata a los estudiantes de las escuelas chárter públicas como “menos que”—menos merecedores de recursos, de programas y de oportunidades equitativas que sus pares en las escuelas tradicionales.

Gracias a CCSA y nuestros aliados, esa disposición perjudicial fue derrotada. La lucha en torno a AB 84 no está completamente resuelta, pero algo es claro: seguimos firmes en nuestro principio de que todos los estudiantes deben recibir los fondos que necesitan para tener éxito. Ningún niño debe ser tratado como “menos que” simplemente porque su familia eligió una escuela que se adapta mejor a sus necesidades.

El impacto de las escuelas públicas chárter de modelo flexible va mucho más allá de lo académico. Las investigaciones muestran que los estudiantes educados en modelos flexibles a menudo superan a sus pares en la universidad con promedios de calificaciones más altos. Estos resultados refuerzan lo que las familias ya saben: cuando se adapta el entorno de aprendizaje al alumno, los estudiantes prosperan.

Por supuesto, los modelos flexibles no son para todos. Algunos estudiantes se desempeñan mejor en un entorno tradicional y presencial. Pero para las decenas de miles de estudiantes de California cuyas necesidades no encajan en el molde estándar, los programas de modelo flexible son esenciales. Ofrecen seguridad, personalización y rigor—todo dirigido por maestros acreditados de escuelas públicas.

Como he dicho antes, si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, debemos enseñar de la manera en que pueda aprender. Esa filosofía está en el corazón de las escuelas públicas chárter de modelo flexible: adaptarse al estudiante, no al revés. Para miles de familias en todo California, este modelo no es solo una opción—es un salvavidas. Y es uno que merece ser valorado, apoyado y protegido.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).