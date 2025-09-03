Encuentran a profesora de Northwestern reportada como desaparecida en Evanston

La comunidad universitaria de Northwestern, en Illinois, vivió horas de incertidumbre tras la desaparición de la profesora Nina Kraus, de 72 años, quien fue vista por última vez el lunes en la mañana, cuando salió de su casa en Evanston para dar un paseo.

Su familia denunció su ausencia ese mismo día, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda encabezado por el Departamento de Policía de Evanston.

Operativo de búsqueda

Las autoridades informaron que la profesora fue localizada el martes y trasladada a un hospital local. Los detalles sobre su condición de salud no fueron revelados de inmediato.

Durante la búsqueda, la policía desplegó equipos a lo largo de la costa del lago Michigan y anunció que utilizaría drones para rastrear el área en caso de que la profesora hubiese seguido caminando hacia esa zona.

Cuando fue reportada desaparecida, se indicó que Kraus vestía pantalones largos, una cazadora y cargaba una mochila oscura. La policía también detalló que mide 1,62 metros, pesa unos 63 kilos y tiene el cabello largo y plateado.

Figura académica destacada

Kraus es profesora de la Facultad de Comunicación de Northwestern y una investigadora reconocida en el campo de la neurociencia del aprendizaje auditivo.

En su biografía académica, la especialista se describe como “científica, inventora y músico amateur” con el objetivo de entender cómo la experiencia con el sonido impacta en el cerebro y moldea la identidad de las personas.

“Mi investigación sobre el sonido y el cerebro tiene como objetivo comprender cómo nuestra vida en el sonido, para bien o para mal, altera el procesamiento del sonido en el cerebro, nos hace quienes somos y afecta el mundo en el que vivimos”, escribió Kraus en su perfil académico.

Sigue leyendo:

– Emiten alerta Amber en Illinois tras robo de vehículo con niña de 4 años en el asiento trasero

– Un camión de basura explota en un suburbio de Illinois y deja tres heridos

– Departamento de Justicia abre investigación sobre muerte de mujer a manos de policía en Illinois