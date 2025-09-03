Falla en eje obliga a Ford a retirar miles de F-150

El modelo más popular de Ford, la camioneta F-150, atraviesa un episodio delicado que podría afectar su reputación.

La firma estadounidense confirmó el retiro de 103,000 unidades en los mercados de Norteamérica tras detectar una falla estructural en el eje trasero de algunos vehículos fabricados entre 2023 y 2025.

El problema no es menor: el defecto podría comprometer la estabilidad del vehículo en condiciones de alta exigencia y, en el peor de los casos, generar un volcamiento.

Y, aunque la compañía enfatizó que hasta ahora no se han registrado accidentes relacionados, el riesgo potencial llevó a Ford a ordenar la revisión inmediata de los modelos implicados.

Un defecto en el corazón del eje trasero

De acuerdo con la información publicada por la automotriz, la vulnerabilidad se encuentra en el conjunto del eje trasero de las versiones equipadas con el paquete Trailer Tow Max Duty y la especificación HD de 9.75 pulgadas con diseño de eje flotante de tres cuartos.

El inconveniente se origina en la tuerca o perno del cubo del eje, cuya resistencia es menor a la esperada.

Bajo condiciones de corrosión y vibración, estas piezas pueden desgastarse más rápido de lo normal, provocando holguras en las uniones y, eventualmente, la rotura del sistema. Esto se traduce en una pérdida de tracción que, en curvas o maniobras bruscas, eleva el riesgo de derrape o volcamiento.

Factores de desgaste y entorno corrosivo

El entorno donde circulan estos vehículos juega un papel clave en la aceleración del problema. Zonas húmedas, presencia de sal en las carreteras durante el invierno y la exposición continua a condiciones corrosivas favorecen la oxidación de los materiales.

Esa combinación acelera el deterioro de las estrías del cubo y el semieje, debilitando la unión y comprometiendo la seguridad.

Si la camioneta se encuentra en modo de tracción trasera, el impacto es aún más notorio. La pérdida de tracción en una curva podría desestabilizar la parte posterior y terminar en un accidente.

Por este motivo, la compañía subraya la importancia de que los propietarios acudan a los concesionarios una vez reciban la notificación oficial.

La Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Alcance del retiro y plan de atención

El retiro cubre específicamente los modelos de 2023, 2024 y 2025. Ford notificará a los propietarios mediante correo electrónico para indicarles a qué concesionario Ford o Lincoln deben acudir.

Una vez en el taller, los vehículos serán sometidos a inspección del eje trasero completo y, en caso de confirmarse la vulnerabilidad, se reemplazarán las piezas afectadas.

La compañía aseguró que ya dispone de repuestos diseñados con una geometría revisada de estrías y fijaciones más resistentes, capaces de soportar mejor las vibraciones y la exposición prolongada sin comprometer la durabilidad.

La posición de Ford y de las autoridades

Aunque no se han reportado siniestros, la decisión preventiva busca evitar cualquier escenario de riesgo. Para Ford, este paso también es clave en términos de reputación: la F-150 no solo es su vehículo más vendido en Estados Unidos, sino que además representa un símbolo de confianza para millones de conductores.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) supervisa el proceso y verificará que las reparaciones se realicen conforme a los estándares de seguridad exigidos.

La Ford F-150 es siempre una de las preferidas. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Este tipo de retiros son habituales en la industria, pero su impacto mediático suele ser mayor cuando se trata de modelos tan representativos como la F-150.

Un duro golpe a la pick-up más icónica

El retiro masivo constituye un revés para Ford, que en los últimos años ha puesto énfasis en reforzar la calidad de sus pick-ups frente a una competencia creciente.

Modelos como la Chevrolet Silverado y la RAM 1500 se disputan el mismo segmento, y cualquier señal de vulnerabilidad puede traducirse en pérdida de confianza del consumidor.

Sin embargo, al abordar el problema de manera temprana, Ford busca enviar un mensaje claro: la seguridad de sus clientes está por encima de todo.

El desafío ahora será minimizar los costos y las repercusiones comerciales que conlleva reemplazar componentes en más de 100,000 vehículos ya en manos de los usuarios.

